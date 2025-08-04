Политика

Завершилась регистрация кандидатов на муниципальные выборы в Псковской области

Завершилась регистрация кандидатов на муниципальные выборы в Псковской области, которые пройдут с 12 по 14 сентября.

В Псковской области в этом году пройдут 13 избирательных кампаний: 11 окружных муниципальных кампаний и две кампании по дополнительным выборам депутатов.

Выборы пройдут в следующих муниципальных образованиях:

Великолукский муниципальный округ;

Гдовский муниципальный округ;

Дедовичский муниципальный округ;

Куньинский муниципальный округ;

Новосокольнический муниципальный округ:

Островский муниципальный округ;

Палкинский муниципальный округ;

Псковский муниципальный округ;

Пустошкинский муниципальный округ;

Пушкиногорский муниципальный округ;

Себежский муниципальный округ;

Стругокрасненский муниципальный округ;

Псков.

На территории региона будет работать 13 территориальных избирательных комиссий и 253 участковых избирательных комиссии. Количество членов избирательных комиссий составит 2069 человек.