Завершилась регистрация кандидатов на муниципальные выборы в Псковской области, которые пройдут с 12 по 14 сентября.
В Псковской области в этом году пройдут 13 избирательных кампаний: 11 окружных муниципальных кампаний и две кампании по дополнительным выборам депутатов.
Выборы пройдут в следующих муниципальных образованиях:
На территории региона будет работать 13 территориальных избирательных комиссий и 253 участковых избирательных комиссии. Количество членов избирательных комиссий составит 2069 человек.