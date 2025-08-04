Политика

Валерий Гарбузов о 10 днях на прекращение огня на Украине: В результате Трамп ничего не получит

Ультиматумом о введении 10 дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине президент США Дональд Трамп ничего не добьется, такое мнение высказал член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук Валерий Гарбузов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Если ты выставляешь ультиматум, то должен быть на 100% уверен в том, что твой оппонент отреагирует на это: испугается, даст задний ход, будет делать то, что ты требуешь. И вот у меня вопрос, у него такая уверенность есть? Если есть, то ультиматум обоснован. А если нет, то этот ультиматум может обернуться в лучшем случае потерей лица», - сказал Валерий Гарбузов.

Он отметил, что подобный вопрос возникает каждый раз, когда речь идет о Трампе. «Я просто думаю, что он сам не просчитывает ходы. Обычно государственный деятель - это тот, кто видит дальше своих современников, и явно Трамп не такой. Он ставит завышенные цели, но это совсем другая позиция. А он дальше своих современников не видит, а то, что реально может быть после этого ультиматума: кризис не будет разрешен, Россия продолжит свои действия (на Украине, - ред.). Введутся какие-то ограничения (со стороны США, - ред.). Ну и что? В результате Трамп ничего не получит», - заключил Валерий Гарбузов.

Напомним, президент США Дональд Трамп 29 июля отвел России десять дней на достижение соглашения по прекращению огня на Украине.