Администрации районного центра и сельских поселений объединяют в Новосокольниках

Состоялась 33-я сессия Новосокольнического районного Собрания депутатов, на которой принято решение об одном из завершающих этапов реорганизации района в муниципальный округ. Об этом пишет глава Новосокольнического района Виталий Соловьёв в своём Telegram-канале.

Фотография: Виталий Соловьёв / Telegram-канал

Администрация района объединится с администрациями четырёх сельских поселений и города Новосокольники в единое учреждение — администрацию Новосокольнического муниципального округа.

«Это позволит нам работать более эффективно и слаженно на благо нашего муниципалитета», - пишет Виталий Соловьёв.

Также депутаты приняли решения наградить почётными грамотами земляков за их вклад в социально-экономическое развитие района.

Напомним, в Псковской области с 2023 года реализуется масштабная муниципальная реформа, в ходе которой районы преобразуются в муниципальные округа. По итогам преобразований деятельность органов местного самоуправления должна стать более эффективной, а территории получат дополнительные возможности для развития. Таким образом, в Псковской области создается эффективная модель управления в муниципальных округах, и формируются квалифицированные управленческие команды, деятельность которых направлена на развитие населенных пунктов и улучшение жизни местного населения. Одновременно ведется работа по повышению престижа муниципальной службы. Способствовать решению этой задачи призваны программа «Земский муниципальный служащий» и другие инструменты по закреплению людей в районах.