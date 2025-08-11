Политика

Игорь Иванов вновь возглавил Псковский профсоюз работников инновационных и малых предприятий

15 августа Псковская областная организация Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий провела IХ очередную отчётно-выборную Конференцию, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профессиональных союзов.

Фотографии: Псковский областной совет профессиональных союзов

Делегатов конференции поприветствовал советник средседателя СОП Псковский облсовпроф Надежда Партхаль, наградив, согласно постановлению президиума облсовпрофа, наиболее активных профсоюзных активистов Обкома профсоюза Почётными грамотами Псковского областного совета профсоюзов.

Игорь Иванов выступил с отчётом о работе в качестве председателя обкома профсоюза за прошедший пятилетний срок. В своём докладе Игорь Евгеньевич подчеркнул, что рост профсоюзного членства составил 30%, а в организацию вступили более десяти «первичек», созданных как в обществах с ограниченной ответственностью, больших организациях, таких как АО «Псковжилстрой», так и в учебных — инновационных организациях — УЦ «Псков», Псковский филиал института «Синергия».

«Уважаемые друзья! Большое спасибо вам за работу в сфере профсоюзной деятельности! Профсоюз помогает наёмным работникам, а иногда и работодателям по соблюдению прав, норм и социальных гарантий, а также исполнению пунктов трудового законодательства. В наше непростое время люди ещё больше стали доверять профсоюзам и вступают в наши ряды. Сейчас профсоюзы — это не просто одна команда, это большая и дружная профсоюзная семья! Отдельное спасибо руководству и специалистам Псковского областного совета профсоюзов. Нет ни одного вопроса, с которым бы не смогли справиться специалисты юридического и организационного отделов Облсовпрофа. Благодарю за оперативную помощь и поддержку председателя СОП "Псковский облсовпроф" Игоря Олеговича Иванова, а также за совместные акции и мероприятия, проводимые в рамках профсоюзной или патриотической деятельности! Также хочу выразить слова благодарности Председателю Центрального Совета Российского профсоюза Владимиру Николаевичу Скворцову за многолетнюю конструктивную и плодотворную деятельность в рамках работы в Исполкоме Центрального Совета, предоставления методической помощи и поистине дружественной поддержке!», - заявил Игорь Иванов.

На Конференции о своей работе отчиталась контрольно-ревизионная комиссия, подчеркнув, что все поступившие средства и проф. взносы шли строго на профсоюзную деятельность, а каких-либо нареканий со стороны налоговых и иных контролирующих органов не поступало.

Единогласным решением Конференции председателем отраслевого профсоюза работников инновационных и малых предприятий был вновь избран Игорь Иванов.

Делегаты конференции избрали новый состав президиума, совета, КРК профсоюзной организации, были избраны пять заместителей председателя обкома по различным направлениям (Вадим Аликин, Александр Семенов, Юлия Иванова, Роман Буслов и Павел Хлоптунов).

Решением IX Конференции в Совет СОП «Псковского облсовпрофа» были делегированы председатель Обкома Игорь Иванов и заместитель председателя Юлия Иванова. Также Игорь Иванов был делегирован в президиум Псковского облсовпрофа.

Игорь Иванов возглавляет Псковский обком Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий с 2007 года. Член Исполнительного Комитета и Центрального Совета Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий (ФНПР). Депутат Пыталовского муниципального округа, член Отряда содействия обороне и безопасности АНО «ДРУЖИНА» в Псковской области.

За развитие профсоюзного движения Игорь Иванов награждён почётными грамотами обкома профсоюза, СОП «Псковский облсовпроф», ЦС Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий, а также медалями и Грамотами ФНПР. С первых дней начала специальной военной операции возглавляемая Игорем Ивановым, который сам является ветераном боевых действий, профсоюзная организация стала активно участвовать в сборе и передаче гуманитарной помощи в зону СВО. За помощь и содействие СВО.