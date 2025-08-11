Политика

Обход домов избирателей в Псковской области проведут с 25 августа по 10 сентября

На прошлой неделе прошло обучение членов избирательных комиссий в 13 районах Псковской области. В нём приняли участие 768 информаторов, которые будут проводить дополнительное информирование граждан о предстоящих выборах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Фотографии: Избирательная комиссия Псковской области

Главная цель проекта «Информ УИК» — рассказать избирателям о датах и способах голосования, включая дистанционное электронное голосование, а также вручить приглашения и информационные материалы.

С 25 августа по 10 сентября информаторы будут обходить дома избирателей, используя специальное программное обеспечение для оперативной работы с данными. Отличить их можно будет по бейджу с логотипом «Информ УИК».

В Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.