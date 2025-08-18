Политика

Игорь Сопов: Выборная кампания — это как спортивное мероприятие

Выборная кампания в чем-то похожа на спортивные мероприятия. Благодаря этому сравнению появилась идея о проведении соревнования «Политический забег. ЕДГ-2025» среди кандидатов и представителей политических партий, заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Выборная кампания - равно спортивные мероприятия. Всегда все говорят: кандидаты, победители, места, финишная прямая, старт. Мы решили, раз у нас есть такие аналогии, то почему бы нам не уйти в сторону спорта и не пригласить политические партии, чтобы там можно было выпустить свой пар и в честной, конкурентной борьбе получить места, которые можно завоевать именно на спортивной арене. Это дополнительная площадка для наших партий, которые скажут и заявят о себе, потому что мероприятие подразумевает наличие партийной атрибутики, и если у кого-то есть материалы, которые можно будет раздать, то это можно сделать на самом стадионе. Это не агитационные материалы, а именно информационные. Также это возможность дополнительно рассказать своим избирателям о том, с какими успехами они подходят к этому мероприятию», - сказал Игорь Сопов.

Гость студии уточнил, что забег пройдёт в два этапа. В первом примут участие представители политических партий, а во втором - одномандатники.

«Дополнительным бонусом на нашем мероприятии будет ещё и память об Олимпиаде, которая состоялась в Москве в 1980 году, в этому году как раз отмечается 45 лет. Талисманом мероприятия мы сделали нашего Барсика, который внимательно следит за кампанией в этом году, присутствует у нас каждую неделю с какой-то новой новостью. Мы сделали его максимально приближённым по образу к олимпийскому мишке, чтобы совместить и старую память, и новые начинания. По-моему, мы единственные и впервые проводим подобное мероприятие в России. Я думаю, что в дальнейшем мы будем развивать эту тематику со спортом, потому что только здесь можно выплеснуть эмоции, пообщаться неформально на стадионе "Машиностроитель" и получить заряд энергии и бодрости, который необходим для того, чтобы прийти первыми на избирательные участки и привлечь своих избирателей» - отметил Игорь Сопов.

Он также рассказал, что в конце соревнования пройдёт награждение. На нём победителям вручат удостоверения победивших в забеге, аналогичные удостоверению избранного депутата.

«Я думаю, что мероприятие пройдёт отлично, потому что интерес большой. Почти все политические партии выставили своих кандидатов. Пока только одна говорит, что никого вставлять не будет, но мы не будет сейчас раскрывать эту тайну. Если так и не будет, то мы потом у себя это тоже отметим в информационных материалах, что мы приглашали и давали равную площадку для всех. Так что, если они не придут, то будем смотреть, каким образом в дальнейшем привлекать другие политические партии», - заключил Игорь Сопов.

Дата, время и место проведения забега: 22 августа с 13.30 до 15.30, Псков, улица Кузнецкая, дом №25, стадион «Машиностроитель».