Спорт

«Политический забег. ЕДГ-2025» пройдет в Пскове 22 августа

Впервые в электоральной истории региона в рамках подготовки к Единому дню голосования Избирательная комиссия Псковской области совместно с Общественным советом при облизбиркоме проводит спортивное мероприятие: «Политический забег. ЕДГ-2025», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе избирательной комиссии.

Изображение: Избирательная комиссия Псковской области

Спортивный лозунг мероприятия «За честные выборы, без допинга».

«Посмотрим, как политические партии подготовились к Единому дню голосования, в какой спортивной форме предстанут партии и кандидаты», - отметили в Избирательной комиссии Псковской области.

Состоится два забега на дистанцию 2 025 метров: один среди представителей политических партий, второй среди кандидатов-одномандатников.

Жюри из представителей Избирательной комиссии Псковской области и членов Общественного совета внесет в спортивный бюллетень имена участников забега, а потом подведет итоги. Наблюдать за процессом соревнований будут представители Общественной палаты Псковской области.

Дата, время и место проведения: 22 августа с 13.30 до 15.30, Псков, улица Кузнецкая, дом №25, стадион «Машиностроитель».

«Ждём участников и болельщиков. Приходите поддержать своих фаворитов», - приглашают в облизбиркоме.