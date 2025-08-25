Политика

«Дневной дозор»: Нужно ли проверять на адекватность кандидатов в депутаты?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли ввести обязательные проверки на адекватность депутатов и кандидатов в депутаты?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

В последние годы некоторые депутаты Государственной Думы активно генерируют различного рода спорные и абсурдные на первый взгляд законодательные инициативы, которые, как это не парадоксально, иногда все же становятся законами. На этом фоне неудивительно, что в обществе периодически звучат суждения о том, что нужно депутатов каким-то образом проверять на адекватность.

Поводом для возобновления этой дискуссии стал новый приказ Минздрава, который с 2026 года разрешает работодателям направлять сотрудников на обязательное психиатрическое освидетельствование. Психологи предлагают распространить эту практику и на законодателей разных уровней.

Идея выглядит здраво, ведь для того, чтобы получить водительское удостоверение или разрешение на оружие, обычным гражданам нужно пройти осмотр у психиатра. Учителя и воспитатели, госслужащие и еще масса категорий граждан обязаны ежегодно предоставлять справки из психдиспансера, подтверждая свое психическое здоровье. А вот депутаты такого рода освидетельствование проходить не обязаны, хотя это те люди, которые принимают решения, влияющие на жизнь всей страны и ее граждан. Нужно ли ввести обязательные проверки на адекватность депутатов и кандидатов в депутаты? Этот вопрос мы зададим нашим экспертам в программе «Дневной дозор».

По мнению заместителя главы фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководителя регионального отделения Российского военно-исторического общества Александра Борисова, может быть и стоит проводить освидетельствование у психиатра всех сотрудников при трудоустройстве на работу, но депутаты де-факто и так проходят проверку, в том числе и психиатрическую. А проводят ее сами избиратели, голосуя за того или иного кандидата.

«На мой взгляд, многих психологов тоже не мешало бы проверить на адекватность. И, может быть, на адекватность не мешало бы проверить каждого, кто устраивается на работу. Это вопрос дискуссионный. Но, что касается депутатов, это особый вид деятельности, и оценку депутату, его работе, и в том числе адекватности, даёт избиратель. На мой взгляд, это вполне серьёзная экспертиза».

Депутат Псковского областного Собрания, заслуженный врач Российской Федерации, многие годы возглавлявший Псковскую областную клиническую больницу, Виктор Антонов разделяет мнение, что депутаты и так проходят всяческие проверки, в том числе и на психическое состояние - на встречах с избирателями. Поэтому дополнительных освидетельствований им устраивать не нужно. Также Виктор Антонов сообщил, что для того, чтобы от законотворцев звучало меньше абсурдных инициатив, избирателям нужно ответственно подходить к процессу избрания депутатов, а не просто кидать бюллетень в ящик.

«Я считаю, что это делать не надо, ведь депутат проходит публичное оценивание на встречах с избирателями. Причём неоднократно. Зачем ещё посылать и на обследование? Наверное, это неправильно. Я понимаю, с чем связан этот вопрос, потому что действительно некоторые предложения депутатов вызывают если не улыбку, то озабоченность в обществе. Но это демократия, мы избираем тех, кого считаем нужным. Мне кажется, должна быть более чёткая гражданская позиция, а не только прийти и бросить бюллетень в ящик за то, что понравился костюм».

Депутат областного Собрания, председатель регионального отделения партии «Яблоко» Артур Гайдук напомнил, что учителей и воспитателей на должность назначают, поэтому и справку от психиатра они предоставлять обязаны. А для депутатов «коллективным психиатром» является его избиратель, который этого законотворца выбирает. Артур Гайдук убежден, что без каких-либо предпосылок и видимых причин прибегать к принудительному освидетельствованию депутатов - однозначно не стоит.

«Учителя и вожатые – это не выборные должности, а депутатов выбирают. Их выбрали люди, и как можно отправлять куда-то, пока никакого уголовно наказуемого деяния человек не совершил? Это какая-то карательная медицина. Я считаю, что это бред».

Экс-депутат Государственной Думы от ЛДПР Виктор Яшин считает, что затея с проведением психиатрического осмотра законотворцев глупая. По его мнению, на приеме у психиатра адекватным можно и притвориться, но вот инициативы отдельных законодателей могут вызывать вопросы.

«Я думаю, что это не поможет. У психиатра они, во-первых, сделают вид, что нормальные, а во-вторых, судя по их инициативам, которые они внедряют, они уже все больны».

Экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов считает, что провести психиатрическое освидетельствование для депутатов, конечно, можно, но толку в этом будет мало. По его мнению, «спрашивать» нужно с тех, кто «подозрительных» кандидатов допускает до депутатской деятельности.

«Это ничего не изменит, потому что решения принимаются конкретными людьми, а не в избирательном процессе. Прежде всего надо проверять тех людей, которые выбирают таких кандидатов на проходные места. Никаких инициатив депутаты не вносят, они могут их только озвучить, помочь провести. Все решается на другом уровне. Что касается общения с людьми, то да, есть такой момент, поэтому я не против такого освидетельствования».

Член ЦК КПРФ, руководитель общественного движения «Патриоты Псковского края» Владимир Никитин убежден, что введение принудительного психиатрического освидетельствования депутатов даст власти еще один рычаг, с помощью которого можно будет вытеснять неугодных оппозиционных кандидатов с предвыборной гонки.

«Всё зависит от того, какая власть в государстве, где стоит такой вопрос. Конечно, надо вводить, но у нас есть головы во власти, которые обязательно используют эти установки для того, чтобы не допустить неугодных кандидатов от оппозиции. Таких случаев у нас много. Если нужно будет доказать, что кандидат психически не способен, обязательно это сделают. Всё зависит от того, насколько честно власть готова исполнять законы».

В сегодняшней программе наши эксперты в большинстве своем не поддержали инициативу регулярной проверки законодателей разных уровней на адекватность. Некоторые считают, что в отношении народных избранников в этом вопросе необходимо соблюдать некую «презумпцию невиновности» - пока нет острой необходимости в подтверждении адекватности депутата, на принудительный осмотр отправлять его не нужно. Прозвучало сегодня мнение и о том, что проверять у психиатра нужно скорее не самих депутатов, генерящих странные инициативы, а тех, кто за них голосует. Были и эксперты, которые считают, что подобные проверки могут стать для власти дополнительным рычагом воздействия на оппозицию, дабы устранять неугодных политиков. Но большая часть наших экспертов убеждена, что депутаты и без психиатров проходят самую доскональную проверку — от самих избирателей, которые отдают им свои голоса и доверяют представлять своих интересы.

