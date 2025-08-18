В Псковской области стартует поквартирное информирование избирателей о выборах

Информирование избирателей о предстоящих выборах начинается в регионе 25 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.
Изображение: Избирательная комиссия Псковской области
В период с 25 августа по 10 сентября члены участковых избирательных комиссий (УИК) будут проводить поквартирное и подомовое информирование избирателей в 13 районах области. В этой работе примут участие 768 информаторов.
Дополнительное поквартирное и подомовое информирование избирателей применяется в Псковской области с 2023 года и зарекомендовало себя как эффективный способ повышения явки на выборах, отметили в облизбиркоме.
Информаторы, являющиеся членами УИК, посетят избирателей и расскажут им:
Избирателям вручат приглашения на выборы и предоставят печатный информационный материал с ключевой информацией.