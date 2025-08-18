Политика

В Псковской области стартует поквартирное информирование избирателей о выборах

Информирование избирателей о предстоящих выборах начинается в регионе 25 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Изображение: Избирательная комиссия Псковской области

В период с 25 августа по 10 сентября члены участковых избирательных комиссий (УИК) будут проводить поквартирное и подомовое информирование избирателей в 13 районах области. В этой работе примут участие 768 информаторов.

Дополнительное поквартирное и подомовое информирование избирателей применяется в Псковской области с 2023 года и зарекомендовало себя как эффективный способ повышения явки на выборах, отметили в облизбиркоме.

Информаторы, являющиеся членами УИК, посетят избирателей и расскажут им:

О днях и времени голосования: в этом году выборы пройдут в течение трех дней – 12, 13 и 14 сентября с 08:00 до 20:00 ежедневно.

О способах голосования: в Псковской области доступны три способа голосования: на избирательном участке, дистанционно (ДЭГ) и на дому (для избирателей, подавших предварительную заявку в территориальную или участковую избирательную комиссию).

Подробно о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ): как подать заявку (до 8 сентября в личном кабинете на портале Госуслуги) и как проголосовать (на сайте ДЭГ).

Избирателям вручат приглашения на выборы и предоставят печатный информационный материал с ключевой информацией.