Представители реготделений партий приняли участие в дебатах на «ПЛН FM». ВИДЕО

Предлагаем вам видеоверсию дебатов представителей региональных отделений партий, участвующих в избирательной кампании 2025 года, которые состоялись в прямом эфире «ПЛН FM» сегодня, 27 августа.
Напомним, вот уже много лет перед каждыми выборами ПЛН проводит круглые столы и дебаты. На сегодняшний разговор были приглашены:
Они, как и их коллеги - участники предыдущей программы, обсудили ситуацию в муниципальных образованиях, в том числе выборы в округах-участниках третьего этапа муниципальной реформы, работу органов местного самоуправления, их проблемы и перспективы. Ведущий дебатов - политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.