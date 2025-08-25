Политика

Монтаж видеооборудования начали на избирательных участках Псковской области

Монтаж оборудования для видеорегистрации начали на избирательных участках региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.

«На избирательных участках Псковской области закипела работа! Там начали монтировать оборудование для видеорегистрации процесса голосования», - отметили в избиркоме.

Отмечается, что видеофиксация обеспечивает полную прозрачность работы избирательных комиссий.

«По окончании работ видеокамеры будут стоять на страже прав избирателей на 233 участках! Видеооборудование не будут устанавливать в больницах и в местах, где голосуют военные», - добавили в Избирательной комиссии Псковской области.

В Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.