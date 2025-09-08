Политика

Юрию Мягкову отказали в иске к ТИК Себежского района о снятии его с выборов

Себежский районный суд рассмотрел административное исковое заявление гражданина Юрия Мягкова к Территориальной избирательной комиссии Себежского района (ТИК) о признании незаконным постановления об исключении его из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов Себежского муниципального округа первого созыва, выдвинутого политической партией, и возложении обязанности устранить допущенные нарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Оспариваемое постановление ТИК об исключении Юрия Мягкова из списка кандидатов было вынесено на основании решения Координационного Совета партии.

Административный истец считал, что нарушен срок, в течение которого допускается исключение из зарегистрированного единого списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением политической партии.

Суд в удовлетворении административного искового заявления Юрия Мягкова отказал.

Напомним, восемь человек сняли свои кандидатуры с выборов депутатов окружных собраний первого созыва в Себежском районе в знак протеста против снятия кандидата от ЛДПР Юрия Мягкова. По их мнению лидер регионального отделения ЛДПР Антон Минаков якобы предлагал районному депутату Юрию Мягкову не выдвигаться на выборы, пообещав за это должность заместителя главы Себежского муниципального округа. Таким образом, утверждают себежские партийцы, планировалось устранить сильного кандидата от ЛДПР и облегчить конкуренцию «Единой России». Мягков отказался, после чего на муниципальные выборы якобы не выделили финансирование, а затем от ТИК поступило сообщение о том, что кандидат от ЛДПР Мягков снимается с выборов. Как заявил сам Мягков, руководство регионального ЛДПР его оклеветало, конфликт разгорелся из-за публикации в Telegram-канале «Псковский Правдоруб».

В знак протеста однопартийцы Татьяна Фомина, Александр Сергеев, Алексей Тюхов, Максим Щеглов, Евгений Башкирцев, Павел Халабута, Денис Лузан, Багаудин Абдурахманов сняли свои кандидатуры с выборов.

В свою очередь координатор ЛДПР в Псковской области Антон Минаков в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил, что ни про какое собрание в Себежском районе он не слышал и не получал никаких бумаг.