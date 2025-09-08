Политика

Областной суд оставил решение о снятии Мягкова с выборов в Себеже без изменений

Псковский областной суд оставил решение о снятии кандидата в депутаты Себежского округа Юрия Мягкова с выборов без изменений, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Псковский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел административное дело по жалобе гражданина Юрия Мягкова на решение Себежского районного суда. Решением было отказано в удовлетворении требований Мягкова к территориальной избирательной комиссии Себежского района о признании незаконным постановления об исключении его из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов Себежского муниципального округа первого созыва, выдвинутого политической партией, и возложении обязанности устранить допущенные нарушения.

Судебная коллегия по административным делам Псковского областного суда решение суда первой инстанции оставила без изменения, апелляционную жалобу истца - без удовлетворения.

Напомним, восемь человек сняли свои кандидатуры с выборов депутатов окружных собраний первого созыва в Себежском районе в знак протеста против снятия кандидата от ЛДПР Юрия Мягкова. По их мнению лидер регионального отделения ЛДПР Антон Минаков якобы предлагал районному депутату Юрию Мягкову не выдвигаться на выборы, пообещав за это должность заместителя главы Себежского муниципального округа. Таким образом, утверждают себежские партийцы, планировалось устранить сильного кандидата от ЛДПР и облегчить конкуренцию «Единой России». Мягков отказался, после чего на муниципальные выборы якобы не выделили финансирование, а затем от ТИК поступило сообщение о том, что кандидат от ЛДПР Мягков снимается с выборов. Как заявил сам Мягков, руководство регионального ЛДПР его оклеветало, конфликт разгорелся из-за публикации в Telegram-канале «Псковский Правдоруб».

В знак протеста однопартийцы Татьяна Фомина, Александр Сергеев, Алексей Тюхов, Максим Щеглов, Евгений Башкирцев, Павел Халабута, Денис Лузан, Багаудин Абдурахманов сняли свои кандидатуры с выборов.

В свою очередь координатор ЛДПР в Псковской области Антон Минаков в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил, что ни про какое собрание в Себежском районе он не слышал и не получал никаких бумаг.