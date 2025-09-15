Политика

Дмитрий Шахов проверил соблюдение прав избирателей при выездном голосовании

Одной из важных целей мониторинга процесса голосования является соблюдение избирательными комиссиями избирательных прав граждан, кто в силу возраста или заболевания не может самостоятельно дойти до избирательного участка, считает уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

Псковский омбудсмен специально выбрал время и проверил, как на практике реализуют свое право голосовать жители области, имеющие 1 группу инвалидности как по зрению, так и по иным заболеваниям.

Посетив одну из избирательных участковых комиссий Островского района, уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов вместе с представителями комиссии и наблюдателями принял участие в выездном голосовании, где заявления подали жители района, имеющие инвалидность.

В первом случае члены участковой комиссии вместе с наблюдателями прибыли к ветерану военной службы, инвалиду 1 группы по зрению, который смог проголосовать при помощи специального прибора, которым располагают избирательные комиссии. «По итогам оформления бюллетеней избиратель выразил благодарность участковой комиссии, которая не только не забыла про него, но и обеспечила ему с применением современных технологий реализацию его права проголосовать на выборах Собрания Островского муниципального округа первого созыва», - заметил омбудсмен.

Во втором случае жители района, проживающие в частном доме, в силу жизненных обстоятельств стали инвалидами 1 группы и не могут самостоятельно посетить избирательный участок. Члены участковой комиссии, выполнив все формальности с проверкой паспортов, выдали семье бюллетени и после их волеизъявления доставили запломбированный ящик в участковую комиссию для последующего учета в день голосования.

«Выборы в органы местного самоуправления Псковской области в сентябре 2025 года реально показали, как современные технологии помогают таким категориям наших жителей реализовать своё право избирать представительные органы муниципальных округов. Заслуживает положительной оценки то, что избирательные комиссии Псковской области не только располагают разнообразными инструментами, которые помогают гражданам с инвалидностью реализовать свои избирательные права, но и принимают оперативные решения, направленные на реализацию этого права в период выборной кампании», - заключил Дмитрий Шахов.