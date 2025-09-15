Политика

Владимир Якушев: «Единая Россия» нарастила поддержку избирателей на выборах в административных центрах

Подведены итоги Единого дня голосования – 2025, который проходил в 81 субъекте РФ с 12 по 14 сентября. За это время состоялось порядка 5 тысяч избирательных кампаний всех уровней — прямые выборы губернаторов, а также депутатов заксобраний, дум административных центров и органов местного самоуправления. Об итогах масштабного голосования рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Фото здесь и далее: «Единая Россия»

В частности, партия нарастила поддержку избирателей на выборах в административных центрах. Если в 2020 году она получила 42,3% по списку и выиграла 70,3% мандатов, то в 2025 году перешла за 50% поддержки и 75,7% мандатов — это, по предварительным данным, 729 из 934 мест. А поддержка партии по спискам на выборах в заксобрания в сравнении с 2020 годом выросла на 13% — ЕР получила 380 мандатов из 464. Наибольшее число голосов набрали и кандидаты в губернаторы, которых выдвинула или поддержала партия.

«19 кандидатов на должность высшего должностного лица были выдвинуты "Единой Россией". Один кандидат в Чувашии, Олег Николаев, был поддержан партией. Еще один губернатор — в Ненецком автономном округе — выбирался не прямым голосованием, а законодательным собранием. Там тоже губернатор одержал победу при поддержке партии», — сказал Владимир Якушев.

Он добавил, что в этом году количество участников СВО, победивших на выборах от партии, будет кратно выше, чем в прошлом. Уже сейчас известно, что наибольшую поддержку избирателей получили 837 военнослужащих. В прошлом году их было 312. В дальнейшем работа с ними будет продолжена на высоком организационном уровне — такую задачу поставил перед партией президент.

Сейчас ЕР вступает в период подготовки к новому электоральному циклу. В 2026 году запланированы выборы в Государственную думу. председатель партии Дмитрий Медведев подчеркнул, что итоги ЕДГ-2025 показывают: ЕР обладает серьезными ресурсами перед этой кампанией.

«Важнейшие выборы, в которых принимает участие партия. Естественно, "Единая Россия" рассчитывает на очень высокий результат. Мы будем, безусловно, бороться за победу, как всегда», — отметил он.

В партии добавили, что Единый день голосования прошел организованно и легитимно, с минимальным количеством нарушений. ЕР открыла федеральный и региональные ситуационные центры по наблюдению за выборами по всей стране, а также подготовила 60 тысяч наблюдателей.