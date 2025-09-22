Политика

Чествование членов избирательных комиссий прошло в преддверии профессионального праздника

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню избирательных комиссий в Псковской области, прошло в Доме культуры поселка Родина Псковского района. Членов избиркомов и ветеранов региональной избирательной системы поздравили представители исполнительной и законодательной власти, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Вице-губернатор Ольга Тимофеева передала слова благодарности главы региона Михаила Ведерникова всем, кто в разные годы посвящал своё время и силы организации и проведению выборов. «Опираясь на опыт прошлых поколений, избирательная система Псковской области сформировала собственные традиции и освоила многие эффективные инструменты и технологии, которые используются сегодня в нашей стране», - зачитала она приветственный адрес губернатора и вручила членам избиркомов региональные поощрения за проведение избирательных кампаний и общественно значимых мероприятий на территории области.

С поздравлением от регионального парламента выступил Александр Братчиков. «Создание условий для свободного выражения воли граждан, проведение открытых, справедливых и законных выборов – важнейшая миссия избирательных комиссий. Именно вы играете ключевую роль в обеспечении законности и прозрачности голосования, формируя доверие населения к результатам выборов», - озвучил вице-спикер приветствие председателя Собрания Александра Котова и вручил 12 членам участковых избирательных комиссий и двум сотрудникам аппарата благодарности Псковского областного Собрания депутатов.

Александр Братчиков также отметил безупречную работу членов избиркомов в ходе недавних муниципальных выборов, назвав их «успешной предварительной тренировкой» перед большой избирательной кампанией 2026 года, когда пройдут выборы в Государственную Думу РФ и Псковское областное Собрание депутатов.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в свою очередь подтвердил, что по поручению главы ЦИК Эллы Панфиловой подготовка к выборам 2026 года началась с 16 сентября. Он поблагодарил своих коллег за ответственную и профессиональную работу и напомнил, что благодаря инициативе губернатора Михаила Ведерникова Псковская область стала первым регионом в стране, где у избирательных комиссий появился свой профессиональный праздник. «Действительно, многое из того, что мы делаем, мы делаем впервые. Первое дистанционное электронное голосование в ходе муниципальной кампании, первые мероприятия, посвящённые нашей индивидуальной информационной системе, и так далее», - подчеркнул Игорь Сопов.

За многолетнюю и добросовестную работу лучшие члены избиркомов удостоены знаков «Ветеран избирательной системы Псковской области» и благодарственных писем уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Напомним, День избирательных комиссий в Псковской области отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября. Региональный праздник был установлен в 2020 году правовым решением Псковского областного Собрания депутатов.