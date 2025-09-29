Политика

Антон Мороз: Аппарат гордумы готовится к заседаниям на самом высоком уровне

Аппарат городской Думы работает в слаженном контакте со всеми депутатами и готовится к проведению заседания на самом высоком уровне, такое мнение высказал депутат по округу №3 Антон Мороз в беседе с корреспондентом Псковской Ленте Новостей по итогам очередной 40-й сессии гордумы.

«У меня перед официальным заседанием первой для меня сессии городской Думы состоялась рабочая встреча с председателем Александром Гончаренко, который подробно рассказал о деятельности Думы, о нормативных документах, которые регулируют эту деятельность, о форматах, которые используется в работе Думы, и непосредственно что нужно для нормальной работы органа власти. Это была очень важная информация, которая позволяет в дальнейшем руководствоваться всеми нормативными документами, которые существуют, действуя в качестве муниципального депутата, представляющего интересы третьего округа», - рассказал Антон Мороз.

Что касается самого заседания, по словам депутата, оно было подготовлено на высшем уровне. «Все вопросы были предварительно обсуждены на профильных комитетах. Получили поддержку и правовую оценку правового департамента. В случае необходимости, те моменты, которые были предложены к голосованию, получали необходимые рефлексивные решения, которые были тоже утверждены. Вопросов по повестке дня не было. Это означает, что аппарат городской Думы и представители городской Думы работают в слаженном контакте со всеми депутатами и готовятся к проведению заседания на самом высоком уровне. Отдельно я был очень рад общению с коллегами. Был проявлен положительный интерес с точки зрения нашего дальнейшего взаимодействия, работы в рамках городской Думы. И я считаю, что для первого заседания я получил огромную практику и понял, каким образом работают органы власти Пскова», - подытожил Антон Мороз.

Напомним, победившему на довыборах депутата в Псковскую городскую Думу по округу №3 Антону Морозу вручили удостоверение на очередной 40-й сессии Думы 30 сентября.