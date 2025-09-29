Антону Морозу вручили удостоверение депутата Псковской гордумы

Победившему на довыборах депутата в Псковскую городскую Думу по округу №3 Антону Морозу вручили удостоверение на очередной 40-й сессии Думы 30 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: Анна Тягунова / ПЛН
Напомним, довыборы в Псковскую гордуму проходили с 12 по 14 сентября. Антон Мороз набрал 789 голосов.
Мандат освободился после ухода из состава депутатского корпуса единоросса Ивана Мешкова. Он победил на досрочных выборах главы Гдовского района в 2024 году, набрав 61,52% голосов.