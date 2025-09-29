Общество

В новых муниципальных округах Псковской области утвердили регламент Собраний депутатов

В Пустошкинском, Новосокольническом, Себежском муниципальных округах утвердили регламент Собраний депутатов, данная информация следует из постановлений, опубликованных на сайте публикования нормативно-правовых актов Псковской области.

Регламент устанавливает порядок деятельности, основные правила и процедуру работы собраний.

Напомним, в Псковской области с 12 по 14 сентября выбирали депутатов Собраний Гдовского, Дедовичского, Куньинского, Новосокольнического, Островского, Палкинского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Себежского и Великолукского муниципальных округов 1-го созыва. Также проходили дополнительные выборы депутата Собрания Струго-Красненского муниципального округа 1-го созыва по одномандатному избирательному округу № 3 и депутата Псковской городской Думы 7-го созыва по одномандатному избирательному округу № 3.

В Псковской области с 2023 года реализуется масштабная муниципальная реформа, в ходе которой районы преобразуются в муниципальные округа. По итогам преобразований деятельность органов местного самоуправления должна стать более эффективной, а территории получат дополнительные возможности для развития. Таким образом, в Псковской области создается эффективная модель управления в муниципальных округах, и формируются квалифицированные управленческие команды, деятельность которых направлена на развитие населенных пунктов и улучшение жизни местного населения. Одновременно ведется работа по повышению престижа муниципальной службы.