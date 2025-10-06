Политика

Начинается видеотрансляция программы «Политбюро» с Антоном Минаковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Политбюро», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) начинают новый сезон проекта «Политбюро», запуск которого год назад произвел эффект разорвавшейся медиа-бомбы. Как и прежде, эта программа - место для свободных дискуссий, споров, размышлений, острых вопросов и диалога со слушателями в прямом эфире. Заранее предупреждаем: мы будем провоцировать, нападать, ставить политиков в неудобное положение, прессинговать. Кто боится - пусть не приходит. Трусам в «Политбюро» не место.

Первым под жесткий прессинг и шквал острых вопросов сегодня, 8 октября, попадет региональный координатор ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков. На днях он вернулся из Москвы, где прошли съезд партии и учредительное собрание движения «Блок Жириновского». Новости с этих форумов породили немало вопросов, а также множество едких комментариев скептиков и недоброжелателей либерал-демократов:

Неужели ЛДПР не может обойтись без своего основателя и многолетнего вождя даже после его смерти?

Что, кроме обращения к имени Владимира Жириновского и его наследия, партия способна предложить избирателям?

С какой программой она собирается идти на выборы в Государственную Думу и Псковское областное Собрание в 2026 году?

Почему ЛДПР в Псковской области, несмотря на благоприятные условия и слабость КПРФ, не сумела обойти своих извечных соперников по итогам муниципальных избирательных кампаний, а только вплотную приблизилась к ним?

Эти и многие другие вопросы на актуальные темы партийной жизни перед Антоном Минаковым поставит ведущий программы, главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко. Радиослушатели также могут задать региональному координатору ЛДПР свои вопросы. Телефон прямого эфира — 56-73-72.

Не пропустите! Будет интересно и горячо!