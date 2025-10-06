Начинается видеотрансляция программы «Политбюро» с Антоном Минаковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Политбюро», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Псковская Лента Новостей и радио «ПЛН FM» (102.6 FM) начинают новый сезон проекта «Политбюро», запуск которого год назад произвел эффект разорвавшейся медиа-бомбы. Как и прежде, эта программа - место для свободных дискуссий, споров, размышлений, острых вопросов и диалога со слушателями в прямом эфире. Заранее предупреждаем: мы будем провоцировать, нападать, ставить политиков в неудобное положение, прессинговать. Кто боится - пусть не приходит. Трусам в «Политбюро» не место.
Первым под жесткий прессинг и шквал острых вопросов сегодня, 8 октября, попадет региональный координатор ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков. На днях он вернулся из Москвы, где прошли съезд партии и учредительное собрание движения «Блок Жириновского». Новости с этих форумов породили немало вопросов, а также множество едких комментариев скептиков и недоброжелателей либерал-демократов:
Эти и многие другие вопросы на актуальные темы партийной жизни перед Антоном Минаковым поставит ведущий программы, главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко. Радиослушатели также могут задать региональному координатору ЛДПР свои вопросы. Телефон прямого эфира — 56-73-72.
Не пропустите! Будет интересно и горячо!