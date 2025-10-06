Политика

Антон Минаков заявил о готовности побороться за мандат депутата Госдумы

Координатор регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков выразил готовность вновь баллотироваться в Государственную Думу по Псковскому одномандатному округу. Об этом он заявил эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У меня есть желание, — сказал он. — Если партия, конференция и Высший совет дадут такую возможность, я, безусловно, не откажусь».

Антон Минаков отметил, что выборы для политика любого уровня – это прежде всего возможность продемонстрировать себя и получить новый опыт.

«Я считаю, что для политика любого уровня выборы - это возможность лишний раз продемонстрировать себя, возможно, получить дополнительный опыт. С одной стороны, не люблю предвыборную кампанию, поскольку большой идет объем работы. Но несомненный плюс, что за время предвыборной кампании у тебя больше возможностей непосредственно работать на земле, общаться с избирателями, напрямую. Поэтому я "за" участие в любых выборах. Выдвини меня хоть в депутаты района, хоть кандидатом в депутаты Государственной Думы - не откажусь», — подчеркнул он.

Политик также рассказал, что для него главное в выборах - это победа.

«Если я иду на выборы, для меня главное - победа. Даже если понимаю, что шансов очень мало, я буду выкладываться на все сто процентов. Работая на выборах, я получаю опыт, который не дадут ни методички, ни книги», — заключил Антон Минаков.

Напомним, выборы депутатов Псковского областного Собрания и Государственной Думы пройдут в 2026 году.