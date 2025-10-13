Политика

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга об итогах ЕДГ-2025 в Островском районе

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга, который в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Разговор будет посвящен результатам Единого дня голосования в Островском районе, старту работы окружного Собрания, процессу преобразования муниципалитета в округ и дальнейшему развитию района.

На вопросы ведущей Любови Кузнецовой ответят глава района Дмитрий Быстров, председатель Собрания депутатов Островского муниципального округа I созыва Александр Обризан и депутаты окружного Собрания: Сергей Бугорский, Александр Егоров, Николай Григорьев, Владимир Никифоров и Виктория Тирановская.