«Онлайн-брифинг»: Итоги ЕДГ-2025 в Островском районе и старт работы окружного Собрания. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись онлайн-брифинга, который состоялся в пресс-центре ПЛН сегодня, 14 октября.
Разговор был посвящен результатам Единого дня голосования в Островском районе, старту работы окружного Собрания, процессу преобразования муниципалитета в округ и дальнейшему развитию района.
На вопросы ведущей Любови Кузнецовой ответили глава района Дмитрий Быстров; председатель Собрания депутатов Островского муниципального округа I созыва Александр Обризан и депутаты окружного Собрания: Сергей Бугорский, Александр Егоров, Николай Григорьев, Владимир Никифоров и Виктория Тирановская.