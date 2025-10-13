Политика

Начинается видеотрансляция программы «Армрестлинг»: Андрей Маковский Vs Артур Гайдук

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Армрестлинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

И сегодня радиослушателей ждет противоборство мнений депутата Псковского областного Собрания от партии «Новые люди» Андрея Маковского и депутата областного Собрания от партии «Яблоко» Артура Гайдука. А дискутировать они будут по поводу того, какая партия нужна в российском парламенте. Также у спикеров будет возможность задать вопросы друг другу.

По традиции программу «Армрестлинг» проведет главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.