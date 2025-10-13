Политика

«Армрестлинг»: «Новые люди» Vs «Яблоко». Какая партия нужна в российском парламенте? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Армрестлинг», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 15 октября.

Сегодня радиослушателей ждало противоборство мнений депутата Псковского областного Собрания от партии «Новые люди» Андрея Маковского и депутата областного Собрания от партии «Яблоко» Артура Гайдука. А дискутировали они по поводу того, какая партия нужна в российском парламенте. Также у спикеров была возможность задать вопросы друг другу.

По традиции программу «Армрестлинг» провел главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.