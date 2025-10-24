Политика

Олег Брячак: Новое название партии «Справедливая Россия» звучит более лаконично

Решение о переименовании партии «Справедливая Россия — За правду» является правильным шагом. Такое мнение депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии Олег Брячак выразил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото: Олег Брячак / «ВКонтакте»

«Решение принято руководством, я его полностью поддерживаю и считаю, что оно звучит более лаконично», - отметил региональный лидер партии.

На XV съезде партии «Справедливая Россия — За правду» 25 октября в Москве было принято решение о переименовании партии в «Справедливую Россию».

Предложение в ходе съезда озвучил лидер партии Сергей Миронов, после чего съезд единогласно его утвердил.

Напомним, партия изменила название в феврале 2021 года после объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России».