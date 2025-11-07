Политика

«Дневной дозор»: Каким будет следующий состав Госдумы?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Каким будет следующий состав Госдумы?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Фото: duma.gov.ru

В сентябре 2026 года в России состоятся выборы нового состава Госдумы, а жители Псковской области, наряду с депутатами нижней палаты, будут выбирать еще и новый состав областного Собрания. Впервые избирательная кампания такого масштаба пройдет в условиях, когда страна ведет боевые действия - закончится ли специальная военная операция до Единого дня голосования, неизвестно.

Текущий состав Госдумы выглядит достаточно монолитным. Практически все парламентские партии заявили о поддержке курса президента в нынешних условиях внешней угрозы. Повлияет ли это на будущий состав федерального парламента? Найдется ли в нем место оппозиционным партиям? Появится ли в нем много участников специальной военной операции? Сможет ли ЛДПР, наконец, стать второй партией в стране, отодвинув коммунистов? Какое место займет «Справедливая Россия», которая уже не первые выборы балансирует на границе барьера прохождения в парламент?

Мы решили узнать у наших экспертов и лидеров региональных отделений партий об их планах и ожиданиях от электорального цикла 2026 года. Какие партии войдут в состав следующей Государственной Думы и областного Собрания? Появятся ли новые партии в парламентах? Увеличат или уменьшат существующие партии свое представительство по сравнению с результатами предыдущих выборов? Сократится или усилится доминирование «Единой России» во всех парламентах? Ответы узнаем в программе «Дневной дозор».

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский уверен, что, несмотря на то, что выборы такого масштаба будут проводиться в условиях специальной военной операции, на выборную кампанию это не повлияет. Он убежден, что и безопасность электората, и возможность проголосовать будут обеспечены на самом высоком уровне. Также Александр Козловский поделился своими прогнозами по итогам участия партии «Единая Россия» в выборах в Госдуму и областное Собрание.

«Конечно, несомненно, пройдет «Единая Россия» и туда, и туда. И те парламентские партии, которые сегодня присутствуют, тоже будут представлены в областном Собрании и в Государственной Думе. Что касается псковского отделения, мы, конечно, ставим для себя задачу отработать следующий выборный год на сто процентов, заручиться поддержкой россиян и, конечно, увеличить свое присутствие в областном Собрании. Что касается Государственной Думы, мне кажется, будет увеличение присутствия депутатов Государственной Думы от партии «Единая Россия» на следующих выборах».

Член ЦК КПРФ, руководитель общественного движения «Патриоты Псковского края», экс-депутат Государственной Думы от КПРФ Владимир Никитин поделился своим видением состава будущего парламента и перспектив коммунистов в избирательном цикле 2026 года.

«Мне кажется, что те же парламентские партии и войдут: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», хотя она может и не попасть, «Новые люди» и еще кто-то появится обязательно, поскольку обновление необходимо. Может быть, появится что-то патриотическое, связанное с участниками СВО. Будет борьба между ЛДПР и КПРФ за второе место. Если удастся продвинуть ЛДПР как главную защитницу русского народа, то на второе место она выйдет. Если КПРФ восстановит доверие у русскомыслящих людей, то КПРФ намного продвинется вперед».

Региональный координатор ЛДПР Антон Минаков также считает, что партийное представительство как в Государственной Думе, так и в областном Собрании депутатов в следующем году сильно не изменится. Но, тем не менее, по его прогнозам, в 2026 году в парламенте может быть представлено на одну партию меньше. А ЛДПР он пророчит второе место на выборах. По словам Антона Минакова, для этого есть все основания.

«Думаю, что останутся все партии, кроме, возможно, партии «Яблоко». Безусловно, останется партия «Единой России» как партия власти. Второе место я прогнозирую ЛДПР. Третье место - КПРФ. Дальше совсем небольшие проценты между собой поделят «Справедливая Россия» и «Новые люди». Если смотреть по тенденциям предыдущих выборов и по росту социологических опросов, то, безусловно, я считаю, ЛДПР увеличит свое представительство в Государственной Думе минимум на 10 мандатов, но будем бороться за увеличение фракции в два раза. Я считаю, что и на региональных уровнях законодательных собраний ЛДПР также уверенно займет второе место. Это подтверждают как социологические опросы, так и результаты выборов разных уровней, которые прошли буквально недавно, в этом году, в сентябре по всей стране».

Депутат Псковского областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский не сомневается в том, что представители его партии войдут в состав обновленной Государственной Думы в следующем году. По мнению депутата, в 2026 году число партий, которые примут участие в выборах в областное Собрание депутатов, увеличится.

«Мы активно следим за ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения - ред.), как он оценивает рейтинги политических партий. И, если исходить из того рейтинга, который нам дают в ВЦИОМ, то пройдут в Государственную Думу партия власти, КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и, конечно, «Новые люди». Что касается Псковского областного Собрания, думаю, что обойма парламента еще пополнится «Партией пенсионеров». Если сохранится та тенденция, которая сохраняется сейчас, то и партией «Родина», конечно».

Несмотря на давление, которое испытывает в последнее время партия «Яблоко», в том числе - его региональное отделение, депутат областного Собрания и руководитель реготделения Артур Гайдук считает, что на итоги выборов это не повлияет. Более того, по его словам, яблочники будут усиленно работать над тем, чтобы увеличить свое представительство в парламентах.

«Мы приложим все усилия, чтобы увеличить. Надеемся, что не уменьшимся. Что касается выборов в Государственную Думу, надеюсь, что получится пройти. Опять-таки приложим все усилия. В областное Собрание маловероятно, что кто-то прибавится. Предполагаю, что самый вероятный сценарий - все останется без изменений».

Руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат областного Собрания Олег Брячак дал свои прогнозы на итоги грядущих выборов. И по его мнению, существенных изменений у большинства представленных в парламентах партий не произойдет. Однако, считает Олег Брячак, изменения могут коснуться коммунистов.

«Я вам могу сказать практически со стопроцентной вероятностью, что та конфигурация политических партий, которая на сегодняшний день присутствует в Государственной Думе, сохранится. Доминировать, как обычно, конечно же, будет «Единая Россия», на втором месте, скорее всего, будут коммунисты, на третьем месте ЛДПР, далее «Справедливая Россия» и «Новые люди». Дело в том, что та активность, которую на сегодняшний день проявляет партия «Справедливая Россия», несмотря на то, что всякие эксперты, как обычно, от выборов к выборам рисуют нам менее 5%, мы всегда преодолеваем их. Я уверен в том, что мы преодолеем и в этот раз. На последнем съезде, который прошел буквально, несколько недель назад, к нам в гости с приветственным посланием от президента пришел первый заместитель руководителя его администрации Сергей Кириенко и зачитал очень теплое приветственное письмо, которое заключалось в том, что президент высоко оценивает деятельность нашей партии и желает нам удачи. Для тех, кто разбирается в политике, мне кажется, это о многом говорит».

Известный российский политолог Евгений Минченко поделился мнением о том, есть ли место оппозиции в российском парламенте в текущей политической реальности.

«Если верить нынешним данным социологических опросов, то стабильно выглядят позиции четырех партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». Учитывая перезагрузку «Справедливой России» и долгую историю отношений Сергея Миронова (председатель партии - ред.) с Владимиром Путиным (президент РФ - ред.), я думаю, что у СР тоже хорошие шансы войти в Госдуму. Пока у сценария, что войдут те же пять партий, вероятность более 50%. Мы видим рост у «Единой России» и у «Новых людей». Стабильность, может быть, даже с некоторым ростом у ЛДПР и снижение позиций у КПРФ и «Справедливой России». Место оппозиционным партиям есть, мы это видим на примере прошедшего только что Единого дня голосования, где, несмотря на то, что «Единая Россия» заняла первое место по количеству полученных мандатов, тем не менее есть борьба за второе место между КПРФ и ЛДПР, есть точки роста у «Справедливой России», есть очевидные улучшения результатов у «Новых людей». Несмотря на консолидацию вокруг флага и фигуры президента, мы видим, что есть запрос на разные типы идеологического предложения».

По итогу сегодняшней программы политологи и лидеры партий поделились своими прогнозами на результаты выборов грядущего года. Некоторые наши собеседники говорили о том, что количество партий, представленных в парламенте, вероятно, может сократиться. Другие утверждали обратное: по их мнению, количество парламентских партий может возрасти как в Государственной Думе, так и в областном Собрании. Сбудутся ли эти прогнозы и ожидания, решите вы, уважаемые радиослушатели, на избирательных участках в сентябре 2026 года.

Александра Братчикова