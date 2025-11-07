Политика

Главой Великолукского округа избран Алексей Кузьмин

Главой вновь образованного Великолукского муниципального округа назначен Алексей Кузьмин, стало известно Псковской Ленте Новостей.

Глава Великолукского района Алексей Кузьмин вступил в должность в 2020 году. До этого он был исполняющим обязанности главы района с 6 августа.

Алексей Геннадьевич Кузьмин родился 10 апреля 1972 года в Риге. Вскоре семья переехала на постоянное место жительства в Великие Луки.

В 1989 году после окончания великолукской школы поступил в Московский областной государственный институт физической культуры, в 1994 году окончил Великолукский государственный институт физической культуры по специальности «Физическая культура». Начал трудовую деятельность в 1994 году, работал в школе в должности учителя физической культуры.

С 2001 года по 2011 год работал на заводе «Транснефтемаш» в службе безопасности, затем механиком в транспортном участке.

С 2011 года работает в системе жилищно-коммунального хозяйства Великолукского района. С августа 2014 года по октябрь 2018 года - директор ООО «Управляющая компания».

С ноября 2018 года - первый заместитель главы администрации Великолукского района по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству.

Напомним, в регионе с 2023 года реализуется масштабная муниципальная реформа, в ходе которой районы преобразуются в муниципальные округа. По итогам преобразований деятельность органов местного самоуправления должна стать более эффективной, а территории получат дополнительные возможности для развития.

Таким образом, в Псковской области создается эффективная модель управления в муниципальных округах и формируются квалифицированные управленческие команды, деятельность которых направлена на развитие населенных пунктов и улучшение жизни местного населения. Одновременно ведется работа по повышению престижа муниципальной службы.

В 12 по 14 сентября выбирали депутатов Собраний Гдовского, Дедовичского, Куньинского, Новосокольнического, Островского, Палкинского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Себежского и Великолукского муниципальных округов первого созыва. После избрали председателей Собраний депутатов в 11 вновь образованных муниципальных округах.