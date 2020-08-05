Алексей Кузьмин назначен и. п. главы Великолукского района

Собрание депутатов Великолукского района единогласно утвердило кандидатуру Алексея Кузьмина, первого заместителя главы администрации района по жилищно-коммунальному хозяйству и градостроительству, на должность исполняющего полномочия главы района. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников.
Фото: газета «Наш путь», ВКонтакте
К обязанностям и.п. главы города Алексей Кузьмин приступит 7 августа 2020 года.
Ранее Собрание депутатов Великолукского района единогласно приняло отставку главы района Сергея Петрова. Ранее он сообщил, что принял решение об отставке из-за состояния здоровья.
Алексей Геннадьевич Кузьмин родился 10 апреля 1972 года в Риге. Вскоре семья переехала на постоянное место жительства в Великие Луки.
В 1989 году после окончания великолукской школы поступил в Московский областной государственный институт физической культуры, в 1994 году окончил Великолукский государственный институт физической культуры по специальности «Физическая культура». Начал трудовую деятельность в 1994 году, работал в школе в должности учителя физической культуры.
С 2001 года по 2011 год работал на заводе «Транснефтемаш» в службе безопасности, затем механиком в транспортном участке.
С 2011 года работает в системе жилищно-коммунального хозяйства Великолукского района. С августа 2014 года по октябрь 2018 года - директор ООО «Управляющая компания».