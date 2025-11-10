Дедовичский муниципальный округ возглавил Руслан Ахтямов

Главой вновь образованного Дедовичского муниципального округа стал бывший заместитель главы администрации Порховского района по юридическим, имущественным вопросам и местному самоуправлению Руслан Ахтямов, стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников.
Фото: администрация Порховского района
Руслан Ахтямов родился 24 августа 1986 года в городе Порхове.
В 2003 году окончил среднюю общеобразовательную школу № 3 города Порхова, а в 2008 году - юридический факультет Псковского филиала Московской открытой социальной академии.
2008 — 2011 г.г. - начальник юридического отдела администрации Порховского района; 2011 — 2016 г.г. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Порховского района; 2017 — 2018 г.г. - начальник отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Порховского района; 2018 — 2023 г.г. - управляющий делами администрации Порховского района.
С 3 апреля 2023 года — заместитель главы администрации Порховского района по юридическим, имущественным вопросам и местному самоуправлению.
Напомним, 10 сентября 2017 года главой Дедовичского района на муниципальных выборах был избран Геннадий Афанасьев. Затем, его переизбрали на второй срок. Торжественная церемония вступления в должность состоялась 22 сентября 2022 года.
В регионе с 2023 года реализуется масштабная муниципальная реформа, в ходе которой районы преобразуются в муниципальные округа. По итогам преобразований деятельность органов местного самоуправления должна стать более эффективной, а территории получат дополнительные возможности для развития.
Таким образом, в Псковской области создается эффективная модель управления в муниципальных округах и формируются квалифицированные управленческие команды, деятельность которых направлена на развитие населенных пунктов и улучшение жизни местного населения. Одновременно ведется работа по повышению престижа муниципальной службы.
В 12 по 14 сентября выбирали депутатов Собраний Гдовского, Дедовичского, Куньинского, Новосокольнического, Островского, Палкинского, Псковского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Себежского и Великолукского муниципальных округов первого созыва. После избрали председателей Собраний депутатов в 11 вновь образованных муниципальных округах.