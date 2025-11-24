Политика

Александр Козловский: Первичные организации — основа и фундамент партии «Единая Россия»

Первичные организации «Единой России» являются фундаментом партии, так как на них ложится основная ответственность в общении с избирателями. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире программы «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Муниципальные депутаты являются основой партийной деятельности наравне с членами первичных партийных организаций. Это основа и фундамент нашей партии «Единая Россия». На них ложится основная деятельность в плане общения с гражданами, формирования народной программы», - сказал Александр Козловский.

Отвечая на вопрос ведущего, почему акцент в партийной работе сместился на первичные партийные организации, парламентарий предположил, что это связано с недостатком внимания к ним.

«Им уделялось недостаточно внимания. В целом, если брать по России, в нашем Псковском региональном отделении первичным организациям всегда уделялось внимание. Мы ежегодно с ними работали, тоже проводили ротацию, принимали новых руководителей первичных организаций, смотрели, чтобы там не было «мертвых душ». Почему уделяется внимание? Потому что они - это те партийцы, которые массово общаются с гражданами, с нашими избирателями, которые знают основные проблемы не понаслышке, и мы на них, конечно, опираемся», - отметил Александр Козловский.