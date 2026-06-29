Избирком и МФЦ Псковской области договорились сотрудничать на выборах

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов и директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области Ольга Степанова подписали соглашение о сотрудничестве для подготовки и проведения Единого дня голосования-2026, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избиркоме.

Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области

Сотрудники МФЦ будут принимать и обрабатывать заявления в рамках механизма «Мобильный избиратель», который позволит избирателям голосовать по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва.

Избиратели, которые 18, 19 и 20 сентября окажутся не по месту регистрации, смогут без лишних сложностей проголосовать на удобном для них избирательном участке.