«Дневной дозор»: Есть ли шанс на мир между Россией и Украиной в ближайшей перспективе?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Есть ли шанс на мир между Россией и Украиной в ближайшей перспективе?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

На минувшей неделе стартовал новый раунд попыток урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Администрация президента США представила мирный план, который изначально состоял из 28 пунктов и должен был стать основой для возобновления диалога. Проект был направлен обеим сторонам для изучения.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности предметно обсуждать все детали американских предложений. При этом он подчеркнул, что цели специальной военной операции (СВО) достигаются «в ходе вооруженной борьбы», но страна не закрывает путь к дипломатическому урегулированию.

Казалось бы, в воздухе запахло миром. Однако на пути возникли серьезные противоречия. План подвергся жесткой критике со стороны европейских лидеров. Они настраивают Украину на продолжение боевых действий, создавая искусственные барьеры для мирного диалога с Россией.

В результате первоначальный план из 28 пунктов уже сократился до 19. Украинская сторона отвергает ряд ключевых положений, выдвигаемых Вашингтоном.

Есть ли шанс, что следующий год станет мирным? Каковы перспективы консультаций, которые идут сегодня на разных площадках? Что мешает заключению перемирия между Россией и Украиной? Давайте разбираться вместе в программе «Дневной дозор».

Член-корреспондент РАН, доктор исторических наук Валерий Гарбузов считает перспективы взаимоотношений между Россией и Америкой весьма сомнительными. По его мнению, рассчитывать на содействие страны с мощной антироссийской коалицией не стоит.

«Трамп пришел к власти в атмосфере сложившегося в США антироссийского консенсуса. Он стал возглавлять страну, которая является лидером мощной антироссийской коалиции и сталкивается с Россией на поле битвы в Украине. Это очень редкая ситуация, когда президент Соединенных Штатов — в оппозиции к собственному государству и его политике. С другой стороны, я не думаю, что, основываясь только на какой-то любви к Трампу, можно забыть о целом государстве и считать, что личные отношения с ним смогут наладить российско-американские отношения. Потому что у них уже есть своя история конфронтации, история, накрученная на санкционную спираль, которую, по иронии судьбы, раскручивал сам же Трамп. Поэтому эта очень неоднозначная ситуация заставляет меня с очень большим сомнением смотреть на перспективы этих отношений».

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский убежден в том, что рано или поздно российская и украинская стороны придут к урегулированию вооруженного конфликта. Однако, по его оценке, шансы на мир в ближайшей перспективе крайне малы.

«Конечно, то, что мирное соглашение будет подписано, никто не сомневается. Вопрос в том, когда это произойдет. А то, что сейчас творится в медийном пространстве, мне кажется, больше похоже на цирк «Шапито»: сегодня одно, завтра другое. Комментирует множество тяжеловесов — Европа говорит одно, Соединенные Штаты — другое, украинские политики — третье. Самую правильную позицию, на мой взгляд, занимают наши российские представители, ответственные за переговоры. Им, по сути, и обсуждать-то нечего, потому что сам план никто не видел и не может подтвердить. Вроде бы Зеленский (Владимир Зеленский, лидер Украины - ред.) что-то обсуждает, но что именно — непонятно. И обсуждает это вроде как без России. Создается впечатление, что все происходит по сценарию США: очень много шума, больше говори — меньше делай».

Член ЦК КПРФ, руководитель общественного движения «Патриоты Псковского края» Владимир Никитин отнесся к этой идее скептически: он не верит ни в благие намерения американской стороны, ни в то, что консультации мировых лидеров могут привести к завершению противостояния между Россией и Украиной.

«Я думаю, что нет. Американцы просто хотят спасти Украину как плацдарм для будущего нападения на Россию и при этом получить для Трампа лавры миротворца. Но наверняка Европа включит в этот план неприемлемые для России условия, а потом будет обвинять нас в недоговороспособности. Наша же задача — продолжать добиваться главных целей, которые обозначены специальной военной операцией, и не поддаваться на очередные происки и попытки вновь обмануть русских, чтобы украсть у нас победу».

Экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов не отрицает того, что мирное соглашение будет подписано, но с сомнением относится к тому, что это произойдет до конца текущего года. По его словам, Украина еще долго может не идти на примирение.

«Вероятность есть, но ее процент не очень высокий. Надежда, конечно, есть, но никаких гарантий нет, особенно учитывая неизвестные условия будущего мира. Хотя, исходя из общих соображений, можно было бы выйти на какие-то приемлемые варианты, вероятность этого не такая высокая, как хотелось бы. По большому счету, победа России в том или ином виде близка к 100%. После четырех лет войны переиграть это вряд ли возможно, хотя Украина при определённых условиях может сопротивляться еще довольно долго. Вопрос в том, пойдут ли центры силы на мир. Европейцы пока упорно сопротивляются, а англичане ведут двойную игру, влияя на украинцев, которые до сегодняшнего дня не особо стремятся к миру».

Депутат Псковской городской Думы от партии «Яблоко», педагог Татьяна Пасман не считает, что план, который был разработан для достижения урегулирования конфликта, действительно может на это повлиять. По мнению члена партии, которая придерживается пацифистских взглядов, есть только одна гарантия заключения мира.

«Вопрос о мирном соглашении не может быть предметом веры. Предполагать такую перспективу можно лишь на основе анализа реальных шагов политиков, а не только их слов. Для меня первым шагом, доказывающим реальное движение к миру, станет только одно: подписание соглашения о прекращении огня и само его прекращение. Эта позиция — не только моя личная, но и позиция партии, которую я представляю. Сначала нужно остановить это, чтобы перестали гибнуть люди, и лишь затем вести реальные переговоры. Что касается планов, их можно насоздавать на 28, 35, 56 или даже 3 пункта. Не количество пунктов определяет реальные действия. Их определяет только политическая воля и конкретные шаги по реализации стратегической идеи».

Известный российский политолог Евгений Минченко считает, что шанс ближайшего достижения мирного соглашения равен 30%. По его оценке, это самые высокие шансы за все время ведения переговоров.

«Так называемые «прослушки» не имеют никакого значения. Сам Трамп уже сказал, что даже если это и так, его задача — просто убедить российскую сторону прийти к решению, поэтому я не вижу здесь проблем. Однако само большое сопротивление и факт этой утечки говорят о многом: в американских элитных кругах, как и в Британии, среди европейцев и Зеленского, есть мощные противники соглашения. Поэтому я и оцениваю вероятность его достижения всего в 30%. Европейцы все поставили на карту стратегического поражения России. И если мир будет заключен, это повлечет за собой уход от власти той самой элиты, которая продвигала этот проект в течение последних лет».

В сегодняшней программе мнения наших собеседников достигли редкого для программы «Дневной дозор» единодушия. Многие из них отмечали, что, несмотря на все приложенные усилия, гарантировать заключение мирного соглашения — необоснованно оптимистично.

На сегодняшний день условия для заключения мира отсутствуют из-за серьезных противоречий между сторонами. Украинское руководство, находясь под давлением европейских партнеров, критикующих мирную инициативу Трампа, демонстрирует принципиальную неготовность к компромиссам. В свою очередь Россия также не намерена отступать от ключевых положений, соответствующих целям специальной военной операции. В результате ситуация сохраняет неопределенность, и ее дальнейшее развитие остается непредсказуемым

Александра Братчикова