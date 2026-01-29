Олег Брячак: Я представитель законодательной власти и должен подавать пример

Депутат от «Справедливой России» Олег Брячак признал, что по незнанию совершил ошибку, открыв счет в иностранном банке, и заявил, что готов понести ответственность, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с 51-й сессии Псковского областного Собрания депутатов.

«В 2024 году я действительно открыл себе таджикскую карту для того, чтобы расплачиваться в период отпуска, находясь за границей. Ей также пользовались мои родственники», – признал Олег Брячак перед тайным голосованием по лишению его депутатских полномочий.

Депутат также пояснил, что об этом факте он незамедлительно уведомил российскую налоговую.

«В свое время я отказался от заработной платы в ПОС и от оплачиваемой должности из-за бизнеса. К сожалению, мало кто из нас наизусть знает Уголовный, Административный кодексы и закон о статусе депутата. Однако в последнем законе прописано – депутат ПОС замещает государственную должность Псковской области, чего я не учел, а это не позволяет ему иметь счет в иностранном банке», – объяснил Олег Брячак.

По его словам, прокуратура это увидела, обосновано заявила в ПОС, и председатель Собрания Александр Котов пригласил его на беседу. Отдельно этот вопрос был также отработан с юристами. После этого вопрос по Олегу Брячаку вынесли на комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами областного Собрания, на которой депутаты не поддержали представление прокуратуры и не проголосовали за лишение его мандата.

«Сразу скажу – никакой беседы с депутатами я не проводил. Если я являюсь представителем законодательного органа, я должен, как никто другой, соблюдать все нормы закона, нравятся они мне или нет. Это моя обязанность. В этой ситуации я совершил ошибку и за нее я готов ответить. Я не буду спорить и что-то доказывать. Я официально признаю эту ошибку. Впредь, если мне выпадет возможность снова стать депутатом, я буду более внимательно смотреть на эти вещи».