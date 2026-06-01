«Дневной дозор»: Как обеспечить публичность избирательных кампаний?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Один из факторов легитимности избирательной кампании – ее публичность. Как сделать так, чтобы кампания проходила прозрачно, чтобы все участники имели доступ к СМИ?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

В преддверии официального старта большой избирательной кампании 2026 года основные акторы политического процесса, а также политологи, социологи и общественные деятели много рассуждают о том, как сделать так, чтобы грядущие выборы прошли легитимно, были конкурентными и транспарентными. Наш коллега, главный редактор Псковской Ленты Новостей, политический обозреватель Александр Савенко в своей публикации «Знак качества на выборах» подробно разъяснил, что такое честная и легитимная кампания и каковы ее главные критерии. И правильно сделал, потому что каждый понимает под этим понятием что-то свое. Оппозиция хочет, чтобы ей везде оказывали полное содействие и давали «зеленый свет». Партия власти — чтобы ее никто не критиковал, чтобы все признали ее заслуги и отдали свои голоса на выборах.

Один из ключевых критериев качественной, легитимной избирательной кампании - это ее публичность, гласность, открытость, когда все участники политического процесса (от избиркома до партий и кандидатов) активно общаются друг с другом, с обществом, активно взаимодействуют с избирателями, и все это широко освещается в средствах массовой информации. Такой вот идеальный стандарт.

Надо признать, что в последние годы Избирательная комиссия Псковской области демонстрирует максимальную открытость: инструктирует партии по поводу того, как надо готовиться к выборам; информирует избирателей в своих соцсетях и в соцсетях территориальных избирательных комиссий, в средствах массовой информации и на официальном сайте облизбиркома. Эта работа начинается задолго до официального старта выборов и завершается лишь через 2–3 недели после того, как они прошли. Вся информация, которая публикуется по линии избиркома, точная, выверенная и не вводит людей в заблуждение, чего не скажешь об анонимных Telegram-каналах, которые рассказывают о выборах небылицы, отмечает председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Также он рассказал о других механизмах обеспечения публичности выборов, которые использует избирком.

«Помимо этого, у нас есть личные встречи с избирателями. В частности, мы выходим очень много к молодой аудитории. Это школьники выпускных классов, будущие избиратели, студенты, которым мы рассказываем об избирательной системе, о том, как важно голосовать, какие призы ждут впервые голосующих на избирательных участках. Мы общаемся с трудовыми коллективами, куда я и председатели избирательных комиссий выходят, рассказывают о подготовке и проведении выборных кампаний. Самое важное для нас, наверное, это «информовик», с 2023 года проводится, когда члены избирательной комиссии за 2–3 недели приходят в каждое домовладение Псковской области и дополнительно рассказывают нашим избирателям о способах голосования, о времени, месте. Такая практика существует для того, чтобы уточнить, каким образом можно это сделать. Естественно, мы проводим мероприятия с политическими партиями, где тоже рассказываем им, что нового в законодательстве, каким образом выстраивается работа избирательной комиссии с политическими партиями. Ближайшее такое мероприятие у нас состоится 4 июня, где мы как раз соберем политические партии и с ними пообсуждаем актуальные вопросы. Немаловажную роль, конечно же, в этом играет и Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, потому что тоже проводит семинары. И такой семинар для политических партий в этом году прошел 28 мая. У нас создаётся «горячая линия» в период дней голосования и подготовки выборной кампании, где мы отвечаем на все вопросы, которые поступают. И, естественно, открытость, информированность — это как раз и есть легитимность проведения избирательных процедур, когда каждый шаг понятен, о каждом шаге рассказывают, и всем понятно, как проходит голосование и подготовка к нему».

Немалую роль в обеспечении открытости и прозрачности выборов играет и позиция СМИ. Если в 90-е — 2000-е годы псковские телеканалы и газеты активно интересовались выборами, подробно описывали ход политических процессов и организовывали дебаты, то сегодня, кроме Псковской Ленты Новостей и радио ПЛН FM, этим толком никто не занимается. Политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко пояснил, почему ресурсы медиахолдинга «Гражданская пресса» одинаково открыты для сотрудничества с разными партийными силами, и чем в обеспечении процесса публичности и открытости выборов могут помочь читатели ПЛН.

«Вопрос публичности выборов, их открытости и доступности широкой аудитории, крайне важен. Ведь это один из самых главных критериев легитимности избирательного процесса. Все его участники — в том числе партии и отдельные кандидаты — должны иметь доступ в средства массовой информации, а избиратели — они же читатели, зрители, слушатели - должны получать достоверную, оперативную и полную информацию. Поэтому Псковская Лента Новостей год за годом на выборах предоставляет представителям всех политических сил возможность донести свои взгляды до жителей области. ПЛН является - увы, единственным - региональным СМИ, которое на постоянной и системной основе проводит круглые столы, предвыборные дебаты, интервью с экспертами, руководителями избиркома, общественными наблюдателями, мы информируем, разъясняем, помогаем аудитории лучше разобраться в сути явлений. Разумеется, всем этим мы занимаемся и в год парламентской кампании - напомню, совсем скоро нам предстоит избрать депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области. Уже несколько месяцев на сайте Псковской Ленты Новостей публикуются статьи и новости, а в эфире радио ПЛН FM выходят программы в рамках проекта «Политкухня». Более того — с учетом важности сентябрьских выборов мы в этот раз пошли дальше: ПЛН вместе с читателями взяла избирательную кампанию под свой медиаконтроль и запустила новый проект под названием «Знак качества». Уже в первой публикации мы подробно описали, каким критериям должны соответствовать выборы, чтобы на них можно было, образно говоря, поставить «знак качества» и сказать, что избирательная кампания соответствует установленным стандартам - условному ГОСТу. Давая старт этому проекту, мы призвали читателей писать в редакцию о том, что они наблюдают на предвыборной дистанции, что беспокоит людей, о чем они считают необходимым рассказать обществу. К этому я хотел бы призвать и всех радиослушателей. Давайте вместе попробуем сделать выборы более открытыми, прозрачными, конкурентными, а значит честными и легитимными».

Важным элементом в системе освещения выборного процесса является телевидение. Оно и не удивительно, поскольку многие люди, особенно среднего и пожилого возраста, по старинке черпают информацию о выборах с телеэкранов. Как будет организовано освещение сентябрьских выборов в этом году, рассказывает директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко.

«В рамках закона будет выделен определённый объём эфирного времени, который будет распределяться между кандидатами. Естественно, как обычно у нас будут дебаты, где будут участвовать и кандидаты в депутаты Государственной Думы, и кандидаты в областное Собрание депутатов. Время распределяется равномерно между всеми партиями и кандидатами. Также на протяжении многих лет у нас уже идёт программа «Политпросвет», в которой участвуют различные партии, обсуждают и политическую, и хозяйственную повестку, высказывая своё мнение на тему. Я считаю, что радио «Маяк» является очень достойной площадкой, где вот как раз кандидаты и не только, например, представители партий в первую очередь, об этом общаются. Что касается рекламных блоков, они также будут предоставлены в рамках законодательства, эти слоты будут разыграны на жеребьёвке, и все наши кандидаты могут воспользоваться и бесплатным временем, предоставляемым, и платным. Все наши радиослушатели, зрители смогут увидеть кандидатов, которые самостоятельно будут приходить в эфир».

Практически каждый год в преддверии выборов некоторые оппозиционные партии заявляют, что им не дают слово, мало освещают их деятельность в государственных СМИ, не предоставляют возможности для публичных выступлений… Поэтому мы решили обратиться к псковским оппозиционерам и узнать, испытывают ли они те же ощущения на старте выборов 2026 года. Оказалось, испытывают. Как сообщил первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко, региональные отделения оппозиционных партий даже вышли с инициативой в областное правительство, чтобы им предоставили доступ на телеканал «Первый Псковский», который финансируется из регионального бюджета. Вопрос пока открыт. В ситуации, когда в госСМИ не пробиться, коммунисты делают ставки преимущественно на собственные информационные ресурсы. Это газеты «Псковский рубеж», «Над Ловатью» и «Псковская искра», а также сайты обкома и аккаунты в Telegram и «ВКонтакте».

«Что касается других средств массовой информации, доступ к ним во время выборов будет, но ограниченно. Как обычно, для политических партий, участвующих в выборах, предусмотрена жеребьёвка — на бесплатной основе разыгрывается определённое количество эфирного времени. Если партии потребуется больше — доступ предоставляется уже на платной основе, а это подразумевает солидные суммы. Поэтому здесь вполне возможны ограничения, особенно с учётом финансовых возможностей разных партий. При этом учёт эфирного времени ведётся. В нашей области есть избирательная комиссия — в ней создана специальная рабочая группа, которая подводит итоги распределения. Формально всё выглядит корректно: по документам все партии получают равное количество эфирного времени. Но на практике заметно, что преимущество всё же у представителей "Единой России". Кроме того, мы планируем выпускать собственные листовки. Что касается информационных бюллетеней, то их выпуск регулируется избирательным законодательством: они должны регистрироваться и финансироваться из избирательного фонда — при условии, что средства в фонде позволяют это сделать».

О существенных проблемах с равенством допуска партий и их представителей в СМИ и на публичные площадки заявила заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко» Яна Иванова. Мало того, на ее взгляд, можно говорить об ухудшении текущего положения дел в этой сфере, например, в сравнении с 2021 годом. Тем не менее в условиях ограниченных возможностей и неограниченного административного давления «яблочники» все равно будут прикладывать максимальные усилия, чтобы быть в диалоге с избирателями, подчеркивает Яна Иванова.

«О каком равенстве допуска в СМИ можно говорить, если представителей партии «Яблоко» годами не приглашают выступить в телевизионных эфирах, а о наших инициативах не рассказывают в новостях? Где равенство, если о работе «Яблока» не пишут ни районные газеты, ни целые государственные информационные агентства, отказывающиеся от информирования о нашей деятельности, в том числе в нарушение федерального закона? В этом плане, повторюсь, я не вижу каких-то улучшений в сравнении с 2021 годом. Что касается нашей партии, то мы продолжим работать как в интернете, так и будем искать возможность печатного распространения агитации. Пойдем непосредственно к людям. То есть мы будем делать всё, что от нас зависит. Но наши возможности ограничены по сравнению с практически неограниченным административным ресурсом. Существуют большие сомнения, что мы сможем агитировать, например, через публичные мероприятия. На основании того, что нам их могут просто не согласовать. Был у нас такой опыт. Мы обязательно будем участвовать в дебатах на всех тех официальных площадках, где они будут проходить, чтобы увеличить наши возможности диалога с людьми, мы собираем пожертвования на наш счёт. И в этом плане мы единственная по-настоящему народная партия, которая зависит не от госфинансирования, а от реальной помощи людей. Но на фоне неравенства партий в СМИ вырастает, как ни странно, ответственность самих избирателей в том, чтобы найти информацию о деятельности партий самостоятельно. Прочитать программу, например, в интернете, рассказать о ней своим друзьям, коллегам и знакомым. Всем, кто считает, что такая оппозиция, как «Яблоко», должна быть представлена во власти».

Между тем псковские либерал-демократы никакого давления и ущемления прав в плане доступа в СМИ не испытывают, констатирует координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков. Правда, окончательные выводы на этот счет, по его мнению, можно будет делать только после того, как избирательная кампания начнется официально. И в этом плане Антон Минаков предрекает несправедливость. И даже не одну.

«Считаю не совсем справедливым, когда действующие чиновники идут на выборы для того, чтобы переизбраться или пойти на другую должность, и, соответственно, их больше показывают по телевизору и больше уделяют им внимания в СМИ, поскольку они выполняют свои обязанности чиновников. А их оппоненты, которые идут на выборы на ту же самую должность, не являясь действующим чиновником, имеют только тот небольшой пакет эфирного времени, который полагается государством. Также партия действует в рамках своих финансовых возможностей, и здесь ситуация, к сожалению, тоже, можно сказать, не совсем равная: у нас есть партия власти, на мой взгляд, обладающая просто огромнейшими, колоссальнейшими бюджетами, и ЛДПР. Мы обладаем намного более скромными ресурсами и вынуждены их более внимательно и более аккуратно расходовать».

Однако, по мнению председателя облизбиркома Игоря Сопова, региональным отделениям партий грех жаловаться — зачастую они сами в недостаточной мере используют возможности для обеспечения собственной публичности на выборах, а потом сокрушаются по поводу проигрыша.

«Я смотрю по динамике работы личных кабинетов партий на «Госуслугах». Мы очень сильно просим, иногда заставляем политические партии пользоваться личными кабинетами, чтобы размещать информацию о своих кандидатах. Смущает меня, что политические партии этим не пользуются. Я уже не говорю о том, что личные странички кандидатов-депутатов, которые есть, просто пустые или просто не ведутся, или у людей просто этих страничек нет. Очень маленькая, скудная информация в период агитационной кампании — это в лучшем случае одна листовка, одна газета и отсутствие диалога с избирателями, отсутствие прямого взаимодействия. Не всегда избиратели знают о своём кандидате, кто он? Потому что лично мало встреч проходит. Все кандидаты думают, что при подготовке выборной кампании они за счёт информационных ресурсов или искусственного интеллекта добьются какого-то узнавания или понимания. Но на самом деле надо понимать, что живое общение — это самое важное для избирателя. Поэтому если они игнорируют такие вещи, то, естественно, получают самые низкие результаты, а потом начинают искать виноватых в их проигрыше в той или иной выборной кампании. Поэтому я бы рекомендовал больше обсуждать с избирателями свои программы, получать от них запросы и понимать, чем живут в принципе простые избиратели в Псковской области, а не строить воздушных замков, которые иногда получаются в программах, которые мы читаем».

Выборы — это, конечно же, публичный процесс, отмечает политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. В своем комментарии он по полочкам разложил, почему публичность важна для всех участников процесса — и для партий, и для ее кандидатов, и для населения, а также развенчал миф о том, что оппозиционные партии куда-то не пускают и не дают им о себе заявить.

«Мысль о том, что кто-то за нас что-то решает, где-то там, в каких-то тайных кабинетах наверху пирамиды власти заранее решили, кто где победит и в Государственной Думе, и в законодательных органах субъектов Федерации, в муниципальных образованиях, всё это, конечно, сказки. Есть пожелания, есть возможности и попытки поддержать кандидатов, но окончательного решения нет ни у кого. Окончательное решение зависит от того, насколько активны будут избиратели в соответствии со своими взглядами, убеждениями, со своей идеологией. Для политиков это тоже крайне важно. Им важно показать свою активность внутри своих партийных организаций, проверить, насколько то, что говорят они, соответствует интересам и взглядам их избирателей. Может быть, политик придумал что-то совершенно неадекватное, и потом реализовывать это будет нельзя, и он навредит и себе, и партии, стране в целом. Поэтому публичность крайне важна. Для партийных организаций это и проверка своих возможностей, проверка своих партийных структур, насколько они работают, их компетентность, квалификация подготовки материалов. Что касается возможности или невозможности различных партий в данной ситуации, то это вообще миф, что кого-то куда-то не пускают. Во-первых, современные медиатехнологии, социальные сети позволяют любой партии активно предлагать свои материалы широкой аудитории. Другое дело, интересны они или нет, и предлагаются они в форме, которую интересно смотреть? Бессмысленно делать двухчасовые лекции со скучным лицом. Никто это смотреть не будет. Поэтому, если есть возможность и желание донести свою информацию, свой взгляд, то это можно сделать. Если это будут читать, видеть в соцсетях, то информацию будут активнейшим образом предлагать к распространению и традиционные медиа: радио, телевидение, газеты. Поэтому, если есть что сказать, если умеют говорить, то распространение информации будет активно использоваться всеми возможными СМИ, всеми возможными акторами. Поэтому да, возможность есть, каждому шанс предоставлен, нужно только этим всем воспользоваться».

Никто из наших сегодняшних спикеров не отрицал, что публичность на выборах очень важна. Это один из критериев их легитимности. Все-таки открытость и доступность информации об избирательном процессе для широкой аудитории и гласность деятельности избиркомов обеспечивают (по крайней мере должны обеспечивать) прозрачность выборов и доверие к их результатам. Избирательная комиссия Псковской области в этом плане впереди планеты всей — информация о выборах начинает звучать «из каждого утюга» еще за несколько месяцев до выборов. Партии хотят чаще звучать из рупоров СМИ. Однако государственные СМИ их деятельность освещают избирательно, пиаря преимущественно партию власти.

Но, слава Богу, в нашем регионе есть и другие средства массовой информации, которые открыты для всех партий. Главное, чтобы партии понимали, что публичность выборов — это дорога с двусторонним движением, и усилия по обеспечению публичности должны прикладывать не только избирком и медиа, но и сами партии. А с их стороны в последнее время публичной активности всё меньше. Примеров того, как представители оппозиционных сил сами ограничивают свои контакты с журналистами, отказывают в комментариях и не ходят на дебаты, достаточно много.

Татьяна Иванова