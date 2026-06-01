Рейтингомер: «Кабош» без машин, поручительство Деревянко и Хабенский в дрампуше

Салют! Как всегда по понедельникам с вами Господин Рейтингомер — автор обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора.

-5 Никто

Самую низкую отрицательную оценку -5 сегодня не получает никто. За прошедшую неделю ни один из представителей псковского политического класса не потерпел сокрушительного поражения, не вляпался в резонансный скандал и не получил позорную отставку.

-4 Дмитрий Матвеев

Минус четыре ставим президенту группы компаний «Кабош» Дмитрию Матвееву. Автомобили ГК арестованы из-за налоговой задолженности, а иск налоговой службы об обращении взыскания на это имущество принят к производству арбитражным судом. Отметим, что задолженность по налоговым платежам агропромышленного холдинга составляет порядка 32 млн рублей, а аресту подвергли автомобили «Мерседес» и «Хендай» на сумму 9,4 млн рублей.

-3 Игорь Шатурный

Минус три отправляем псковскому вице-губернатору по вопросам ЖКХ и строительства Игорю Шатурному. Вопреки прежним обещаниям чиновника, экотехнопарк в Палкинском округе не то, что не сдан, а увы, является большой проблемой региональной власти — и эта тема стала едва ли не единственным негативом в отчете губернатора. Он-то сообщил, что ранее генподрядчик не справился со своими задачами, следственным комитетом возбуждено уголовное дело, а областные власти ведут претензионную работу.

-2 Лев Шлосберг*

Минус два получает зампредседателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг*, обвиняемый по статьям УК о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Псковским судом принято решение о продлении его ареста на полгода. В удовлетворении ходатайства об изменении обвиняемому меры пресечения на домашний арест или личное поручительство, отказано. Отметим, что с поручительствами за Льва Шлосберга* в суд обратился ряд известных персон, особенно символичным многим показалось обращение звезды сериала «Домашний арест» Павла Деревянко.

-1 Владимир Панченко

Минус один получает депутат Законодательного Собрания Псковской области от КПРФ Владимир Панченко, которого «око государево» настойчиво пытается лишить мандата. Антикоррупционный иск прокурора к региональному парламенту рассматривается в Псковском городском суде. Напомним, что ранее в Собрание поступило представление от прокуратуры в связи с тем, что у депутатов Олега Брячака и Владимира Панченко имеются счета в иностранных банках, что противоречит закону. Брячак уже покинул парламент, Панченко отрицает наличие у него счетов за границей.

+1 Артур Гайдук

Плюс один заработал депутат областного Собрания, председатель псковского «Яблока» Артур Гайдук. Оппозиционер оказался единственным, кто задал вопросы губернатору после его отчета. Некоторые наблюдатели посчитали постановку проблемы не очень грамотной и даже странноватой, однако мы отметим сам факт публичного обращения регионального парламентария к ВДЛ с вопросом — по нынешним временам это редкость.

+2 Павел Соболь

Фото: ОЭЗ «Моглино»

Плюс два получает директор особой экономической зоны «Моглино» Павел Соболь. В рядах резидентов ОЭЗ произошло очередное пополнение – запущен новый завод. В целом 16 резидентов особой экономической зоны «Моглино» привлекли более 40 миллиардов рублей инвестиций, о чем напомнил в своем ежегодном отчете губернатор Михаил Ведерников, отметив, что «Моглино» продолжает развиваться. На этот год запланирован запуск нескольких производств.

+3 Дмитрий Месхиев, Светлана Мельникова

Строчкой выше, на +3, поднялись сразу двое деятелей культуры. В честь 120-летия Псковского академического театра драмы состоялись открытие памятника псковскому скомороху и праздничный вечер с участием ряда известных персон, в том числе Константина Хабенского и Валерия Фокина. Всё прошло очень интересно, необычно и ярко, как следствие худрук и директор театра Дмитрий Месхиев получает положительную оценку. Также плюс три заносим в актив директора Псковского музея Светланы Мельниковой, торжественно открывшей выставку «Совсем не тот Плюшкин. К 150-летию Псковского музея». На главное событие юбилейного года в Псков приехали представители ряда музеев России. А мы в очередной раз отмечаем, что музей за последние годы стал настоящим центром притяжения культурной общественности.

+4 Александр Козловский

Плюс четыре ставим секретарю регионального отделения партии «Единая Россия» Александру Козловскому. Во-первых, за организацию предварительного голосования по определению кандидатов на сентябрьские выборы. Процедуру провели четко и в полном соответствии с требованиями партийного руководства. Во-вторых, сам Александр Козловский уверенно победил по итогам праймериз в Госдуму и вновь получит право представить «Единую Россию» на парламентских выборах.

+5 Михаил Ведерников

Плюс пять ставим губернатору Михаилу Ведерникову. На минувшей неделе он выступил с отчетом о работе правительства Псковской области в 2025 году и получил единогласную поддержку со стороны депутатов Заксобрания — представителей как партии власти, так и системной оппозиции. Как отметили наблюдатели, уже девятый по счету ежегодный доклад главы региона был содержательным, посвященным результатам работы и ближайшим планам, а сама процедура оглашения отчета была весьма торжественной и даже пафосной.

Это был обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю.

*В соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов.