Игорь Сопов: У нас лучшая избирательная система в мире

Российская избирательная система является лучшей в мире. Такое мнение в эфире радио ПЛН FM в новом выпуске программы «Политкухня» высказал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, отвечая на вопросы ведущего и комментируя выводы ряда политологов о падении интереса избирателей к политике и недоверии части населения к институту выборов.

Глава облизбиркома предложил «не читать комментарии спекулирующих политологов» и обратиться к социологическим данным. При этом Игорь Сопов сослался на итоги исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно которым уровень доверия к результатам голосования в стране составляет 58%. Что касается Псковской области, то, по его словам, Центр управления регионом (ЦУР) ежегодно фиксирует схожие показатели: от 68% до 74% респондентов доверяют итогам выборов, а около 18% — нет.

«Я понимаю, кто эти люди, которые не доверяют. У них просто позиция такая — не доверять или дискредитировать систему», — заявил глава облизбиркома.

На замечание о невысокой явке Игорь Сопов ответил, что «с явкой все хорошо». Он привел статистику по Псковской области за 2025 год: 36,6% на местных выборах, что, по его мнению, является достойным результатом, превышающим явку в некоторых регионах на выборах глав субъектов.

«Эту явку обеспечивает нам как раз дистанционное голосование, многодневное голосование и хорошая информационная работа. Я считаю, что при такой явке выборы проходят легитимно, потому что большое количество людей приходит», — пояснил глава облизбиркома.

Ключевой причиной нежелания идти на выборы Игорь Сопов назвал негативную риторику политических оппонентов: «Когда политики, политиканы или псевдоаналитики начинают говорить, что выборы проходят с нарушениями, незаконные и так далее, они сами гасят интерес своих избирателей прийти и проголосовать».

По словам гостя студии, вместо этого следовало бы приглашать людей на участки, прося поддержки и объясняя суть кампании. Заявления же о нарушениях и подкупах, по его мнению, равнозначны призыву не ходить на выборы.

«У нас лучшая избирательная система в мире, потому что у нас нет таких проблем, как есть у других западных, "цивилизованных и демократических" государств, где выборы происходят очень-очень мутно», - заключил Игорь Сопов.

Напомним, на старте года больших парламентских выборов Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM в январе запустили новый проект — клуб политических гурманов «Политкухня». Его цель — сделать политическую жизнь в регионе более яркой и содержательно насыщенной, вернуть людям интерес к выборам и вкус к политике. Это особенно важно перед очередным электоральным циклом, в ходе которого уже в 2026-м предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания.

Участниками первой программы стали руководители региональных отделений парламентских партий.