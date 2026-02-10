Месяц под знаком кризиса ЖКХ

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гонки по вертикали». Передача, посвященная темам общественно-политической жизни Псковской области, выходит по вторникам в эфире радио ПЛН FM. Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте! Сегодня 10 февраля, и это значит, прошел месяц с того момента, когда ситуация в замерзающем Заплюсье, а потом и в гдовском Смуравьёво-2, перестала быть проблемой только жителей этих поселков, а вышла в публичное пространство, получила отражение в федеральных и региональных СМИ, потребовала от должностных лиц реакции. За это время список проблемных зон на карте Псковской области увеличился - к первым «холодным точкам» добавились новые, в целом ряде муниципальных образований региона. И как в капле воды отражается океан, так в истории с замерзающими людьми отразились проблемы всей нашей, дышащей на ладан, системы жилищно-коммунального хозяйства. Эти болевые точки стали очевидны, как бы они ни замалчивались чиновниками.

Можно сказать, в продолжение ранее сказанного Михаил Ведерников на минувшей неделе конкретно обозначил две основные причины кризисных ситуаций, возникших в период прохождения отопительного сезона. Во-первых, это износ коммунальной инфраструктуры и необходимость значительных вложений в её модернизацию. Это общероссийская проблема, и в такой ситуации находится не только Псковская область, при этом выделяемые федеральным центром средства позволяют решить только часть критичных задач. Во-вторых, губернатор прямо заявил, что дело тут не только в инфраструктуре, ее изношенности и возникающих из-за этого проблемах.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области: Но, на что хочу обратить внимание, важна не только инфраструктура, понятно, что это стратегическое направление работы, и руководство региона должно им заниматься. На результативности сферы сказывается ответственность, профессионализм, погруженность руководителей муниципалитетов, организаций, местных команд в решение данных вопросов, и очевидно, здесь есть над чем работать.

Об этом губернатор заявил в четверг, 5 февраля, на совещании в прокуратуре, где обсуждали кризисные ситуации. Как заявил на том рабочем мероприятии прокурор Псковской области Андрей Мошков, «перебои с поставками тепла вызывают справедливое возмущение граждан», а раз так «органы государственной власти и МСУ, прокуроры, контролирующие органы должны принимать все меры, чтобы соответствующие муниципальные образования качественно готовились к отопительному сезону, чтобы он проходил без значимых инцидентов с прекращением подачи тепла». Иными словами, надо было качественно готовиться к отопительному сезону, а не так, что паспорта готовности приняли, отрапортовали и не исключено просто надеялись на авось, на теплую зиму, на то, что пронесет. На мой взгляд, к обозначенным двум проблемам надо добавлять и третью - то самое нежелание чиновников замечать проблемы, недостатки и даже системный кризис. Пару лет назад так было с мусором, когда только после реакции губернатора и федеральных властей чиновники заметили «мусорный коллапс». Потом так было с проблемами строительства и ремонта школ. Теперь вот с отоплением.

В публикациях Псковской Ленты Новостей и в программах ПЛН FM мы уже не раз отмечали, что порой складывалось впечатление: если бы не губернатор, который молниеносно реагирует на вызовы, то региональная властная вертикаль так и продолжала бы страдать эдакой избирательной слепотой: здесь видят, а здесь - нет, проблем в упор не замечают и не говорят о них. И только после того, как глава региона обозначает проблему, ее признают и начинают обсуждать.

Закономерен вопрос: а почему сами раньше не замечали и молчали? Какие меры приняты в отношении глав муниципальных округов? Как принимались паспорта готовности к отопительному сезону? Где были, скажем, профильный вице-губернатор Игорь Шатурный или врио министра строительства и ЖКХ Ксения Григорьева? Да и сейчас - где их внятные комментарии с анализом ситуации и ответами на вопросы?

- Люди, ау! (из фильма «Чародеи»)

Чтобы быть правильно понятым, поясню: мы не за показательные порки и не призываем к «охоте на ведьм». Но если есть проблема - должны быть установлены причинно-следственные связи, даны четкие ответы на вопросы, названы имена тех, кто всё это допустил. Вещи надо называть своими именами, а не так как это делают подконтрольные власти СМИ госмедиахолдинга, нелепые публикации которых по самой актуальной теме вызывают только недоумение.

И еще вопрос: почему молчит депутатский корпус? Напомню, что оппозиция предлагала вынести вопрос кризиса ЖКХ на первую в этом году январскую сессию областного Собрания, хотела посвятить этой теме парламентский час и заслушать чиновников, но парламентское большинство отложило такое обсуждение в долгий ящик. На месте депутатов-единороссов, которые привыкли не проявлять самостоятельности и делать всё только по указке, я бы серьезно задумался. Через несколько месяцев им перед очередными выборами идти в избирательные округа и рассказывать про Народную программу, исполнение наказов и решение проблем, которые волнуют людей, и ведь там наверняка спросят: а чего вы молчали-то, когда мы замерзали?

Впрочем, на старте года больших парламентских выборов мы фиксируем не только это молчание депутатов из партии власти, но и другие странности. В былые годы перед началом важных для всех политических сил избирательных кампаний региональные отделения партий и отдельные кандидаты уже вели достаточно активную и заметную деятельность. Проводились массовые мероприятия, делались заявления, выходили бесплатные печатные СМИ - по сути дела первые АПМ, готовились предвыборные альянсы и т. д. Сейчас ничего этого нет. Если не считать выступлений оппозиции в рамках т.н. «десятиминуток ненависти» на январской сессии регионального парламента, то по большому счету и отметить нечего. Коммунисты традиционно очень вяло провели мероприятия по случаю годовщины смерти своего вождя и по неизвестной причине снова постарались не привлекать внимания к очередному приезду в регион депутата Госдумы от КПРФ, куратора Псковской области по партийной линии Олега Лебедева.

Короткое сообщение обкома о его визите как будто было призвано убедить: ничего интересного и важного не произошло. Цитирую самую содержательную часть релиза из семи предложений: депутат «проинформировал о принятых законах, законодательных инициативах, которые коммунисты вносят и продвигают в нижней палате парламента». Всё! Хотя на безрыбье приезд депутата - событие для обкома, а товарищ Лебедев, если верить тому, что о нем пишут в интернете, достаточно интересный и куда более яркий персонаж, чем местные зюгановцы, но повторюсь - отчего-то упорно таятся коммунисты Алексеенко и Михайлов при визитах однопартийца в регион и не ведут его в СМИ.

- Чего ж ты, Михайло Потапыч, от нас такое сокровище прятал? (из фильма «День выборов -2»)

И у остальных тоже минимум активности. Эсер Олег Брячак после того, как покинул областное Собрание, отправился в Таджикистан закрывать счет в банке, то есть был занят решением своей проблемы.

Либерал-демократы только готовятся к празднованию 80-летия Владимира Жириновского. «Новых людей» как и прежде вообще не видно. В целом, пока всё очень вяло и блекло. Отчего и возникает вопрос - это затишье перед предвыборной бурей, или политический класс уже дошел до такого момента, когда все понимают: на выборах зарегистрируют, что бы они ни делали, по одному мандату почти все партии системной оппозиции получат, а два - вряд ли? Так чего, спрашивается, напрягаться-то? Эти предположения и расклады касаются большинства оппозиционных объединений, но только не «Яблока» - здесь по-актуален вопрос, допустят ли партию до выборов, насколько жестким будет противодействие ей и как сами яблочники будут действовать в очень непростой ситуации.

Так или иначе, Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM продолжают внимательно следить за политической жизнью региона. Наряду с традиционными формами у нас появляются и новые проекты. Уже в ближайшее время на сайте ПЛН стартует цикл статей, посвященных выборам депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания, а в январе на волнах ПЛН FM началась реализация проекта «Политкухня». Напомню, в первой программе за круглым столом мы собрали руководителей региональных отделений парламентских партий, и вместе искали ответ на вопрос, зачем нужны депутаты. На прошлой неделе на «Политкухне» побывал председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Как уже отметили мои коллеги, он устроил оригинальный перформанс - в клуб политических гурманов пришел в поварском фартуке. И при разговоре об избиркомовской кухне неоднократно остроумно и по делу использовал терминологию поваров. В частности, представил «Поваренную книгу» избиркома и раскрыл «рецепты» наблюдения за выборами. Помимо прочего, Игорь Сопов подробно рассказал о подготовке избирательных комиссий Псковской области к выборам, ответил на вопрос «Равные возможности для всех партий и кандидатов: миф или реальность?» и на претензии оппозиции, прежде всего коммунистов и яблочников, по поводу проведения выборов в три дня и с использованием формата ДЭГ. Программу с его участием вы можете найти на сайте Псковской Ленты Новостей и на наших страницах в социальных сетях.

Ну а уже завтра в новом проекте радио ПЛН FM слушателей ждет встреча с депутатом Госдумы от Псковской области, секретарем регионального отделения «Единой России» Александром Козловским. В дальнейшем будем приглашать на программы в радиоэфире и других политиков. И, разумеется, будем публиковать аналитические статьи. Призываю всех, кто сохраняет интерес к политическим темам, писать в адрес редакции - предлагайте свои темы и имена тех, кого, по вашему мнению, следовало бы пригласить на интервью.

На сегодня всё. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Будьте здоровы. И помните: если вы не занимаетесь политикой - политика займется вами!

