«Политкухня»: Александр Козловский о выборах, вызовах и задачах «Единой России»

Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM продолжают проект «Политкухня». Сегодня в гости к «политическому шеф-повару», главному редактору Псковской Ленты Новостей Александру Савенко придет депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. 

Гость студии даст общую оценку общественно-политической и социально-экономической ситуации в стране и регионе, назовет основные вызовы и угрозы 2026 года, назовет свои главные задачи на оставшееся до окончания полномочий Госдумы VIII созыва время и расскажет, под каким «соусом» пройдет подготовка псковских единороссов к сентябрьским выборам. 

Встреча в клубе политических гурманов пройдет в прямом эфире и начнется в 13.04. Как обычно, видеотрансляцию из студии можно посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей. 

Напомним, новый проект Псковской Ленты Новостей и радио ПЛН FM — клуб политических гурманов «Политкухня» - призван сделать политическую жизнь в регионе более яркой и содержательно насыщенной, вернуть людям интерес к выборам и вкус к политике. Это особенно важно перед очередным электоральным циклом, в ходе которого уже в 2026-м нам предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания.

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

