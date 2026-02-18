Антон Мороз о политических амбициях: Буду выполнять то, что прикажет партия

Выбирая свой политический путь, депутат Псковской городской Думы, член регионального совета партии «Единая Россия» Антон Мороз будет опираться на те решения, которые примет партия «Единая Россия». Об этом он заявил в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«Свой путь я обсуждать не очень готов. Я считаю, что я – системная единица партийного движения, и те задачи, которые партия мне поставит, нужно выполнять вне зависимости от того, муниципальный это уровень, федеральный или региональный. Я буду основывать свои действия на основании того лимита доверия, который будет выдан населением, и того лимита доверия, который будет предоставлен со стороны моих партийных руководителей. Если они посчитают необходимым задействовать меня в дальнейшей политической деятельности, я, как солдат, исполню это», – сказал Антон Мороз.

Он подчеркнул, что готов работать на том участке, который ему доверит руководство партии, так как имеет опыт работы в исполнительных органах власти, муниципальной власти и экспертных советах. Решение об участии в выборах депутат будет принимать, исходя из того уровня доверия, который ему окажет «Единая Россия».

«Я подчеркну: любое свое решение участвовать или не участвовать в той или иной избирательной кампании я буду основывать только на уровне поддержки населения и на уровне поддержки со стороны партии. Я считаю, что тот вотум доверия, который они мне уже предоставили, это достаточно большая задача, которую необходимо решать. Если вотум доверия будет повышен, значит, будем это исполнять», – добавил Антон Мороз.

Также депутат отметил, что в плане партийной работы у него хорошо налажены отношения с депутатом Государственной Думы, секретарем Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александром Козловским, который уделяет много внимания работе своих сопартийцев в регионе.