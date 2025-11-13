Наталья Мельникова и Антон Мороз вошли в региональный политсовет «Единой России»

Ротация произошла в псковском региональном политсовете партии «Единая Россия», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с XXXI конференции регионального отделения партии, которая проходит в Пскове 14 ноября.
Фото: Константин Красильников / ПЛН
Из регионального политсовета вывели депутата Псковского областного Собрания депутатов Геннадия Григорьева, секретаря ПО №103 Великолукского городского местного отделения партии Наталью Демиховскую, секретаря ПО № 307 Новоржевского местного отделения партии Александра Кузнецова, бывшего депутата Спицинской волости Гдовского района Михаила Цыганова, экс-депутата Псковского областного Собрания и экс-председателя Собрания депутатов Псковского района седьмого созыва Владимира Яникова.
Вошли в политсовет: сенатор от Псковской области Наталья Мельникова, депутат Псковской городской Думы Антон Мороз, директор технопарка «Электрополис» Ирина Белова, директор ООО «Крона» Артем Макаров, секретарь Пустошкинского отделения партии «Единая Россия» Анна Чекурова.
Решение об обновлении состава президиума члены партии принимали при помощи тайного голосования.