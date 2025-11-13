Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ESG-активность на Некрасова
Завершается строительство «Надвратного дома»
где подают лучший завтрак
Новогодний корпоратив
Как устроить свидание мечты?
«Гельдт»
Господин Рейтингомер
Доставка газа прекращается с 1 января
77 лет на страже прав трудящихся
Как звучат псковичи
Вакансии Россети
Город Рождества
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
 
 
 
ещё Политика 13.11.2025 20:170 Новые главы. ИНФОГРАФИКА 14.11.2025 12:240 Куратором «Женского движения Единой России» в регионе стала Наталья Мельникова 14.11.2025 12:160 Произошла ротация в президиуме политсовета регионального отделения «Единой России» 14.11.2025 11:510 Наталья Мельникова и Антон Мороз вошли в региональный политсовет «Единой России» 14.11.2025 10:060 Великая муниципальная революция 13.11.2025 20:170 Новые главы. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
Самое популярное 12.11.2025 18:040 Руководитель изборского детсада Дарья Круглова скончалась на 28-м году жизни 07.11.2025 08:410 Экс-руководитель ПОИПКРО Екатерина Гончарова назначена на новую должность 10.11.2025 18:040 Рейтингомер: смена глав, новый владыка и газовый кризис 10.11.2025 11:063 В Псковской области создают группу из резервистов для борьбы с БПЛА 13.11.2025 07:301 Псковскую область ждет недельная «репетиция зимы»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Наталья Мельникова и Антон Мороз вошли в региональный политсовет «Единой России»

14.11.2025 11:51|ПсковКомментариев: 0

Ротация произошла в псковском региональном политсовете партии «Единая Россия», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с XXXI конференции регионального отделения партии, которая проходит в Пскове 14 ноября. 

Фото: Константин Красильников / ПЛН

Из регионального политсовета вывели депутата Псковского областного Собрания депутатов Геннадия Григорьева, секретаря ПО №103 Великолукского городского местного отделения партии Наталью Демиховскую, секретаря ПО № 307 Новоржевского местного отделения партии Александра Кузнецова, бывшего депутата Спицинской волости Гдовского района Михаила Цыганова, экс-депутата Псковского областного Собрания и экс-председателя Собрания депутатов Псковского района седьмого созыва Владимира Яникова. 

Вошли в политсовет: сенатор от Псковской области Наталья Мельникова, депутат Псковской городской Думы Антон Мороз, директор технопарка «Электрополис» Ирина Белова, директор ООО «Крона» Артем Макаров, секретарь Пустошкинского отделения партии «Единая Россия» Анна Чекурова. 

 

Решение об обновлении состава президиума члены партии принимали при помощи тайного голосования. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли идею запретить продажу вейпов?
В опросе приняло участие 208 человек
14.11.2025, 12:300 Партийный билет «Единой России» получил Игорь Дитрих 14.11.2025, 12:270 Текущий год может побить рекорд по количеству сильных магнитных бурь 14.11.2025, 12:240 Председателем Общественного совета «Женского движения Единой России» в регионе стала Наталья Мельникова 14.11.2025, 12:160 Произошла ротация в президиуме политсовета регионального отделения «Единой России»
14.11.2025, 12:130 В Госдуму внесут проекты о маркировке видео с использованием ИИ 14.11.2025, 12:100 Курсы повышения квалификации преподавателей эстрадного вокала прошли в Пскове 14.11.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 14.11.2025, 11:590 В Псковском филиале университета ФСИН обсудили подготовку сотрудников УИС
14.11.2025, 11:560 Реальный сектор выбирает ИИ из-за экономии — Т1 14.11.2025, 11:510 Наталья Мельникова и Антон Мороз вошли в региональный политсовет «Единой России» 14.11.2025, 11:500 На содержание псковских кладбищ готовы выделить 12,6 млн рублей 14.11.2025, 11:430 «Семейные ценности»: Юридические аспекты брака
14.11.2025, 11:390 Пскович с подозрением на COVID-19 оказался болен «мышиной лихорадкой» 14.11.2025, 11:360 В Арбитражном суде Псковской области прошла учебная эвакуация 14.11.2025, 11:330 «Псковавтодор» планирует закупить четыре автогрейдера по 10 млн рублей 14.11.2025, 11:290 В Великих Луках впервые отметят День воздухоплавателя
14.11.2025, 11:160 Алексей Форш награжден медалью Минобороны «За содействие СВО» 14.11.2025, 11:080 В региональном этапе спартакиады «Твой выбор» победила команда Дедовичского округа 14.11.2025, 11:050 «На пятой передаче»: Типичные дорожные происшествия в Пскове и как их избежать? 14.11.2025, 11:010 Более 60 картин абхазских художников представят в псковском музее
14.11.2025, 10:590 ИТ-холдинг Т1: Есть три сценария работы с большими данными и ИИ 14.11.2025, 10:440 «Хайпожоры»: Полный контроль над Рунетом, «период охлаждения» для SIM-карт и свадьба года 14.11.2025, 10:390 С 2026 года сигареты и вейпы в России могут начать продавать по-новому 14.11.2025, 10:261 Приговор в отношении Михаила Гавунаса и Льва Саляева оставили без изменений
14.11.2025, 10:200 Артснаряд идентифицировали в печорском СНТ «Лесное» 14.11.2025, 10:060 Великая муниципальная революция 14.11.2025, 09:540 «Пастырь»: Как нам быть услышанными Богом? ВИДЕО 14.11.2025, 09:430 Анастасию Зубову назначили прокурором Гдовского округа
14.11.2025, 09:410 Псковские полицейские сдали кровь для пострадавших в результате ДТП 14.11.2025, 09:150 Более половины псковичей поддерживают идею введения 4-дневной рабочей недели — опрос 14.11.2025, 09:000 Центробанк введет с 2026 года новый перечень признаков подозрительных операций 14.11.2025, 08:390 Движение на улице Юбилейная в Пскове затруднено из-за ДТП
14.11.2025, 08:200 В дневниках школьников предложили размещать материалы о безопасности 14.11.2025, 08:000 Российское вино к 2035 году займет 80 процентов рынка страны 14.11.2025, 07:450 Авария произошла у лицея №10 в Пскове  14.11.2025, 07:300 Международный день логопеда принято праздновать 14 ноября
14.11.2025, 07:000 Всемирный день борьбы с диабетом отмечают 14 ноября 13.11.2025, 22:370 Два автомобиля столкнулись около кинотеатра «Победа» в Пскове 13.11.2025, 22:320 Ремонт участка дороги Череха – Назимово в Псковской области выполнят в следующем году 13.11.2025, 22:290 Псковской области списали задолженность в размере почти 709 миллионов рублей
13.11.2025, 22:090 Момент бокового столкновения на улице Труда в Пскове попал на видео 13.11.2025, 22:000 Психолог объяснил, почему некоторым людям сложно сбросить лишний вес 13.11.2025, 21:400 Псковская команда УФСИН стала бронзовым призером чемпионата «Динамо» по волейболу 13.11.2025, 21:230 Партия корневищ пионов будет уничтожена в Псковской области из-за личинок
13.11.2025, 21:200 Великие Луки стали финальной точкой масштабного музыкального проекта Гнесинки 13.11.2025, 20:540 «Гремячая Юниор-лига КВН Пскова» успешно открыла сезон 13.11.2025, 20:400 Сроки асфальтирования улицы Звездной в Пушкинских Горах перенесены на следующий год 13.11.2025, 20:230 В ситуации с вырубкой деревьев вместе с жильцами псковской многоэтажки разбирался Алексей Севастьянов
13.11.2025, 20:200 ИТ-холдинг Т1 представил первый отечественный ПАК для работы с «ИИ-Фабрикой Сайбокс» 13.11.2025, 20:170 Новые главы. ИНФОГРАФИКА 13.11.2025, 20:040 Автомобиль эвакуируют с места тройного ДТП на Рижском проспекте в Пскове 13.11.2025, 19:400 Мужчина получил срок за мошенничество в Пскове, Твери и Иркутске
13.11.2025, 19:210 Тройное ДТП произошло на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО 13.11.2025, 19:170 Режиссёр мультисторий про неудержимого краба и сов нежных оценит конкурсные фильмы фестиваля в «Михайловском» 13.11.2025, 19:000 ДТП произошло на перекрёстке Труда и Звездной в Пскове 13.11.2025, 18:400 К 2030 году псковичи будут выполнять 90% действий через ИИ-агентов - исследование
13.11.2025, 18:200 «Пастырь»: Как нам быть услышанными Богом? 13.11.2025, 18:000 Капремонты библиотеки, дома культуры и дороги: Михаил Ведерников подвел итоги личного приема граждан 13.11.2025, 17:550 Более 50 миллионов рублей направят на капремонт школы №1 в Острове 13.11.2025, 17:500 Финалистки «Мисс» и «Миссис Псков» приняли участие в кулинарном испытании
13.11.2025, 17:450 Более 63 миллионов направят на капремонт детского сада «Улыбка» в Пскове 13.11.2025, 17:400 Псковское отделение «Деловой России» подписало соглашение о сотрудничестве с министерством молодежной политики региона 13.11.2025, 17:350 В Поганкиных палатах пройдет экскурсия по экспозиции «Живопись древнего Пскова» 15 ноября 13.11.2025, 17:300 «Три мудреца»: Холодильник VS телевизор. Кто победит? ВИДЕО
13.11.2025, 17:250 В голосовании «Событие года в «Серебряном ожерелье» участвует номинант от Псковской области 13.11.2025, 17:200 «Гайд-парк»: Экс-губернатор Владислав Туманов об изменениях в политике и новом этапе в жизни. ВИДЕО 13.11.2025, 17:160 Суд оставил в силе решение о продлении ареста великолучанину за крупную контрабанду сигарет 13.11.2025, 17:150 В Пскове прошло торжественное построение личного состава ОСН «Зубр»
13.11.2025, 17:100 Владислав Туманов: Псков стал краше 13.11.2025, 17:010 Волшебный ноябрь в Fjord Plaza: от Снежной королевы до праздника для мам 13.11.2025, 16:561 Не отнимай – продай! 13.11.2025, 16:540 Псковичка опубликовала интимные кадры со скрытых камер квартиры бывшего мужа и заплатит 70 тысяч моральной компенсации
13.11.2025, 16:460 Псковские активисты собрали 1,2 тонны макулатуры в помощь бездомным животным 13.11.2025, 16:420 Владислав Туманов: Межбюджетные отношения должны работать «на автомате» 13.11.2025, 16:390 Усадьбу Жуковых в Пскове хотят изъять у собственника  13.11.2025, 16:280 Суд отказал обвиняемому в экстремизме псковичу в освобождении из-под стражи
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru