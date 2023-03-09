Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
кредит лайфхаки от знающих
возможности для рекламы
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
Оазис здоровья под Псковом
построй дом своей мечты
и снова в грязи
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
щедрый март Fjord Plaza
Защита для псковских предпринимателей
Оплата за ОДН с марта
«Истфакт»: легендарные мечи Пскова
Господин Рейтингомер
Подарки к 23 февраля
обновленный дизайн-код
 
 
 
ещё Политика 09.03.2023 14:040 «Сообразим на троих»: 70 лет без Сталина, переформатирование политической системы и перспективы «Яблока». ВИДЕО 12.03.2023 08:100 «Единая Россия» запустила кадровый проект «ПолитСтарт» 10.03.2023 10:151 Выдвиженцы от КПРФ и «Партии роста» получили удостоверения кандидатов на выборы главы Пустошкинского района 09.03.2023 15:033 Единоросс подал документы на регистрацию кандидатом на выборы главы Пустошкинского района 09.03.2023 14:040 «Сообразим на троих»: 70 лет без Сталина, переформатирование политической системы и перспективы «Яблока». ВИДЕО 09.03.2023 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
 
 
 
Самое популярное 05.03.2023 09:000 Еще пятерых погибших в ходе СВО военнослужащих похоронили в Псковской области 06.03.2023 19:180 «Снежные блохи» выпали вместе с осадками в Гдовском районе. ВИДЕО 05.03.2023 15:020 Массовое ДТП произошло в псковской Уграде. ФОТО 08.03.2023 21:060 Названы результаты 30-дневного употребления воды с лимоном 07.03.2023 14:090 «Климатический кошмар» ожидает жителей Северо-Запада России 8 марта
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

«Единая Россия» запустила кадровый проект «ПолитСтарт»

12.03.2023 08:10|ПсковКомментариев: 0

В этом году проект пройдет в 38 субъектах РФ и затронет 43 выборные кампании различного уровня – в том числе в новых регионах
Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Единой России». Участвовать в «ПолитСтарте» смогут кандидаты, которые официально зарегистрированы на предварительном голосовании партии, и политтехнологи, планирующие работать в региональных избирательных штабах. Прием заявок идет на сайте politstart.er.ru.

«Мы ждем в проекте активных и ярких людей, которые на деле хотят приносить пользу людям. Особое внимание уделим привлечению новых лидеров, которые уже проявили себя в различных сферах, в том числе в зоне СВО или в гуманитарной миссии на Донбассе. Это те, кто в трудное время вместе со страной приближает Победу: участники и ветераны боевых действий, волонтеры, добровольцы-медики, работавшие в новых регионах и госпиталях, ПВР, меценаты и благотворители, системно помогающие нашей Армии и семьям военных, военкоры и журналисты. Партия будет оказывать поддержку всем участникам «ПолитСтарта». Это позволит нам обновить депутатский корпус лидерами, которым доверяют люди», – отметил заместитель руководителя ЦИК «Единой России», директор Высшей партийной школы Роман Романов.

Своих представительниц для участия в проекте «ПолитСтарт» и предварительном голосовании направит «Женское движение Единой России», сообщила замсекретаря Генсовета партии, сенатор Дарья Лантратова. «ПолитСтарт» - хороший шанс для женщин проявить себя в политике. «Женское движение Единой России» с начала своей работы собрало под крылом множество активных, неравнодушных женщин по всей стране. Их работа направлена на помощь другим – бойцам на передовой, семьям военнослужащих, детям. Этот «потенциал добра» несомненно должен принести пользу стране и в их новом качестве – кандидатов на выборах», - считает она.

Наставниками проекта «ПолитСтарт» традиционно выступят известные политтехнологи и политконсультанты: Дмитрий Орлов, Евгений Минченко, Алексей Куртов, представители руководства партии, депутаты Госдумы и сенаторы, губернаторы и региональные депутаты.

С апреля для всех участников проекта запланировано онлайн-обучение на сайте Высшей партийной школы по курсу «Политический лидер». После этого для тех, кто победит в предварительном голосовании, – очный образовательный модуль на федеральной площадке ВПШ в Москве.

Напомним, «Единая Россия» с 2018 года реализует кадровый проект, который помогает выявить новых лидеров в различных сферах, обеспечивает для них наставническое сопровождение на предварительном голосовании и выборах всех уровней. Каждый год партия на 20% обновляет депутатский корпус.  За 5 лет на участие в проекте подано почти 26 тысяч заявок. Победителями предварительного голосования уровня Госдумы, заксобраний регионов и гордум административных центров стали более 1700 участников проекта. Свыше 500 из них впоследствии избраны депутатами.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы уехать из Псковской области ради высокого заработка?
В опросе приняло участие 174 человека
12.03.2023, 09:030 Пскович получил условный срок за смертельное ДТП 12.03.2023, 08:100 «Единая Россия» запустила кадровый проект «ПолитСтарт» 11.03.2023, 21:542 Опера «Александр Невский» впервые прозвучит в Пскове 11.03.2023, 21:351 Электронные визы и платежную карту для иностранных туристов запустят в 2023 году
11.03.2023, 21:140 Все новорожденные Псковской области проходят неонатальный скрининг 11.03.2023, 20:540 Дерматолог дала рекомендации по правильному уходу за кожей при перепадах погоды 11.03.2023, 20:350 Команда девочек футбольного клуба «Псков» участвует в финале первенства России 11.03.2023, 20:140 Экологический центр торжественно открылся в Пскове
11.03.2023, 19:550 Трех человек госпитализировали в результате ДТП в Гдовском районе 11.03.2023, 19:340 Персональная выставка псковской художницы откроется в Центре туризма и творческих индустрий 11.03.2023, 19:130 Врач предупредил об опасности никак не проявляющего себя смертоносного вируса 11.03.2023, 18:540 Сарай горел в псковской деревне Раздолье
11.03.2023, 18:350 В Петербурге мужчина стрелял в пол, увидев там пришельцев и рыб 11.03.2023, 18:150 Вакцинацию от коронавируса возобновят в Великих Луках 11.03.2023, 17:540 О методе прокладки коммуникации в Псково-Печерском монастыре рассказали реставраторы 11.03.2023, 17:330 Сильный снегопад обрушился на Псков. ФОТО
11.03.2023, 17:140 Контроль оплаты проезда по платным дорогам разграничили в России 11.03.2023, 16:540 Два автомобиля столкнулись на улице Юбилейной в Пскове 11.03.2023, 16:372 Подрядчики задействуют все резервы для ликвидации последствий снегопада в Пскове - Борис Елкин 11.03.2023, 16:340 Конкурс тематических видеороликов организуют в Печорах в рамках празднования 550-летия
11.03.2023, 16:150 Акция «Сообщи, где торгуют смертью» пройдёт в Псковской области 11.03.2023, 15:550 Танцевальный спектакль «Любовь терпит поражение» покажут в Пскове 11.03.2023, 15:380 Дорожная авария на Летнем саду затрудняет движение в центр Пскова 11.03.2023, 15:371 Деньги на отлов ещё 15 собак выделили в Дновском районе
11.03.2023, 15:180 «Михайловское» представили на выставке-ярмарке современного искусства «Арт-Анкара» 11.03.2023, 15:070 Нетрезвого водителя выявили в Красногородском районе 11.03.2023, 14:415 Михаил Ведерников о печорской «Евро-Керамике»: Сделаем всё, чтобы производство и рабочие места были сохранены 11.03.2023, 14:220 Способ избежать импульсивных покупок в супермаркете назвала нутрициолог
11.03.2023, 14:030 Центр военно-спортивной подготовки в Псковской области планируют открыть в мае 11.03.2023, 13:440 Снег и до -8°C ожидается в Псковской области 12 марта 11.03.2023, 13:250 Китайская газета написала о премьере спектакля «Лягушки» Псковского театра драмы 11.03.2023, 13:040 Двух псковичей задержали за кражи в магазине
11.03.2023, 12:450 Каждый пятый россиянин этим летом отправится в путешествие по стране - опрос 11.03.2023, 12:260 Более 13 млн рублей задолжали жители Плюсского района за вывоз ТКО 11.03.2023, 12:070 Свидетелей и очевидцев смертельного ДТП в псковских Крестах ищет полиция 11.03.2023, 11:480 Форсайт-сессия в рамках военно-патриотического лагеря «Курган Дружбы» стартовала в Печорах
11.03.2023, 11:291 Ещё двух пропавших подростков нашли в Пскове 11.03.2023, 11:100 «Инспектор» конфисковал лишний улов у рыбака на Псковском озере. ВИДЕО 11.03.2023, 10:523 Одну из главных причин низкого качества молока назвали псковичам 11.03.2023, 10:330 День работника органов наркоконтроля отмечают в России 11 марта
11.03.2023, 10:140 Исторический облик возвращают реставраторы музею-гостинице Псково-Печерского монастыря 11.03.2023, 09:552 Как избежать «кошмара ипотечника», объяснила эксперт 11.03.2023, 09:372 Прошло три года со дня объявления ВОЗ пандемии коронавируса 11.03.2023, 09:180 Концерт к 20-летию творческой деятельности Елены Фединой пройдет в Пскове 
11.03.2023, 09:000 Россиян намерены надежнее защитить от хищений с банковских карт 10.03.2023, 22:001 Попробовать выиграть 100 тысяч рублей за фотографию дерева предлагают псковичам 10.03.2023, 21:441 Конкурс на создание единого молодёжного бренда запустили в Псковской области 10.03.2023, 21:400 Россиянам рассказали, какие блюда можно приготовить из огуречного рассола
10.03.2023, 21:201 Кража газового баллона обернулась для жителя Псковской области лишением свободы 10.03.2023, 21:001 Контейнерные площадки оборудовали в Бежаницком районе по требованию прокуратуры 10.03.2023, 20:400 Осужденные к принудительным работам посетили музей в Невеле 10.03.2023, 20:320 Строительство межпоселкового газопровода началось в Невельском районе
10.03.2023, 20:260 Представить пушкинских друзей из Тригорского как родных помог псковичам сотрудник заповедника 10.03.2023, 20:200 Кардиолог назвала психологические причины возникновения инфаркта 10.03.2023, 20:100 Оператор по обращению с опасными отходами приглашает организации Пскова на обучающий вебинар 10.03.2023, 20:000 Жителей Псковской области приглашают на службу в ОМОН
10.03.2023, 19:500 Измененный рацион питания поможет избавиться от прыщей, заявила диетолог 10.03.2023, 19:460 «Дабришутинг»: Равенство, самоопределение, нейросеть. ВИДЕО 10.03.2023, 19:400 Цесарок и фазанов выращивают в крестьянских хозяйствах Псковской области 10.03.2023, 19:200 Нарушения в сфере безопасности дорожного движения в Дедовичском районе устранили по требованию прокуратуры
10.03.2023, 19:110 Псковские спортсмены стали победителями областной спартакиады по самбо 10.03.2023, 19:030 Региональный форум работающей молодежи пройдет в Пскове с 24 по 26 марта 10.03.2023, 19:000 Две кошки не прошли ветеринарный контроль в Псковской области 10.03.2023, 18:490 Нуждающиеся пожилые псковичи получили продуктовые наборы
10.03.2023, 18:450 Шесть проектов от Псковской области стали победителями конкурса Фонда культурных инициатив 10.03.2023, 18:371 Псковичке предъявили обвинение в убийстве 7-летней давности 10.03.2023, 18:270 Несколько детей отравились антисептиком в московской школе 10.03.2023, 18:150 Традиционные авторалли пройдут на дорогах Псковской области с апреля по октябрь
10.03.2023, 18:000 45 случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Псковской области 10.03.2023, 17:590 Выставка графики из архива протоиерея Георгия Ушакова откроется в Пскове 10.03.2023, 17:561 Опубликована программа супер-сезона «Мисс и Миссис 2023» 10.03.2023, 17:538 Сокращение числа госслужащих: «за» и «против»
10.03.2023, 17:520 Псковским школьникам расскажут о таящихся в мобильном телефоне угрозах 10.03.2023, 17:501 В Великих Луках разработан цикл мероприятий для повышения авторитета педагогов — Николай Козловский 10.03.2023, 17:420 Аварию на сетях теплоснабжения устранили в псковской деревне Писковичи 10.03.2023, 17:360 День открытых дверей пройдет в особняке Лавриновского в Пскове 11 марта
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru