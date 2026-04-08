Александр Козловский рассказал о предстоящем форуме в Пскове и итогах пятилетней работы «Единой России»

О предстоящем отчетном форуме и итогах работы партии «Единой России» рассказал депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Политкухня».

По словам Александра Козловского, отчетные мероприятия партии проходят по всей стране в формате больших форумов — как по федеральным округам, так и на региональном уровне. Псковское отделение также готовит свое мероприятие, которое состоится 16 апреля в «Простории» в Пскове.

«Пожалуйста, приходите, можно будет послушать. Нам есть, что рассказать о том, что сделано за пять лет, какую работу мы проводили», — пригласил депутат.

Парламентарий отметил, что в программе форума будет отдельный блок, посвященный волонтерской работе, деятельности с молодежью и по партийным проектам.

Одним из главных достижений Александр Козловский считает улучшение качества жизни людей в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС), который был запущен при участии экс-губернатора Псковской области Андрея Турчака и нынешнего губернатора региона Михаила Ведерникова.

«Они вместе открывали и давали старт этому большому проекту. Знают его, наверное, все жители. Каждый год проходит голосование за эти проекты, выбирают в каждом районе территорию, которую необходимо привести в порядок. Каждый район получает деньги на реализацию. И с каждым годом все больше территорий преображается. Важно, что это происходит не только в городах, но и в муниципальных округах», — подчеркнул депутат.

Отдельно парламентарий остановился на проекте газификации, который был инициирован «Единой Россией». Несмотря на то, что Псковская область географически расположена недалеко от Москвы и Санкт-Петербурга, по уровню газификации регион серьезно отставал от остальных территорий.

«Сейчас каждый год все больше и больше тысяч домовладений имеют возможность подключиться к газу. Конечно, это меняет качество жизни, в первую очередь в сельской местности. Это развязывает руки, когда печное отопление уходит в прошлое, газовый котел в автоматическом режиме дает возможность по-другому почувствовать жизнь», — добавил депутат.

Говоря о партийных проектах в сфере спорта, Александр Козловский привел конкретные примеры. Благодаря поддержке «Единой России» в школах появились десятки секций по борьбе и единоборствам, а также современное оборудование — ковры, на которых дети могут тренироваться.

«Это дает возможность детям из глубинки заниматься спортом на современном ковре. Это здорово. Я вспоминаю свои детские годы, у меня такой возможности не было. Мы занимались на обычных матах, иногда рваных. А сегодня — яркие ковры, самбовки, которые передаются в школы. Это сотни детей, которые имеют возможность заниматься», — подвел итог парламентарий.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. В прямом эфире радиостанции уже состоялся круглый стол, а также вышел ряд программ с участием руководителей региональных отделений партий и председателя Избирательной комиссии Псковской области. Ранее на ПЛН был дан старт серии аналитических материалов, посвященных потенциалу и ресурсной обеспеченности ведущих политических партий.