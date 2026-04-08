Александр Козловский рассказал о предстоящем форуме в Пскове и итогах пятилетней работы «Единой России»

О предстоящем отчетном форуме и итогах работы партии «Единой России» рассказал депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Политкухня».

По словам Александра Козловского, отчетные мероприятия партии проходят по всей стране в формате больших форумов — как по федеральным округам, так и на региональном уровне. Псковское отделение также готовит свое мероприятие, которое состоится 16 апреля в «Простории» в Пскове.

«Пожалуйста, приходите, можно будет послушать. Нам есть, что рассказать о том, что сделано за пять лет, какую работу мы проводили», — пригласил депутат.

Парламентарий отметил, что в программе форума будет отдельный блок, посвященный волонтерской работе, деятельности с молодежью и по партийным проектам.

Одним из главных достижений Александр Козловский считает улучшение качества жизни людей в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС), который был запущен при участии экс-губернатора Псковской области Андрея Турчака и нынешнего губернатора региона Михаила Ведерникова.

«Они вместе открывали и давали старт этому большому проекту. Знают его, наверное, все жители. Каждый год проходит голосование за эти проекты, выбирают в каждом районе территорию, которую необходимо привести в порядок. Каждый район получает деньги на реализацию. И с каждым годом все больше территорий преображается. Важно, что это происходит не только в городах, но и в муниципальных округах», — подчеркнул депутат.

Отдельно парламентарий остановился на проекте газификации, который был инициирован «Единой Россией». Несмотря на то, что Псковская область географически расположена недалеко от Москвы и Санкт-Петербурга, по уровню газификации регион серьезно отставал от остальных территорий.

«Сейчас каждый год все больше и больше тысяч домовладений имеют возможность подключиться к газу. Конечно, это меняет качество жизни, в первую очередь в сельской местности. Это развязывает руки, когда печное отопление уходит в прошлое, газовый котел в автоматическом режиме дает возможность по-другому почувствовать жизнь», — добавил депутат.

Говоря о партийных проектах в сфере спорта, Александр Козловский привел конкретные примеры. Благодаря поддержке «Единой России» в школах появились десятки секций по борьбе и единоборствам, а также современное оборудование — ковры, на которых дети могут тренироваться.

«Это дает возможность детям из глубинки заниматься спортом на современном ковре. Это здорово. Я вспоминаю свои детские годы, у меня такой возможности не было. Мы занимались на обычных матах, иногда рваных. А сегодня — яркие ковры, самбовки, которые передаются в школы. Это сотни детей, которые имеют возможность заниматься», — подвел итог парламентарий.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. В прямом эфире радиостанции уже состоялся круглый стол, а также вышел ряд программ с участием руководителей региональных отделений партий и председателя Избирательной комиссии Псковской области. Ранее на ПЛН был дан старт серии аналитических материалов, посвященных потенциалу и ресурсной обеспеченности ведущих политических партий.

Турчак Андрей Анатольевич

Глава Республики Алтай, председатель правительства Республики Алтай.

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Реклама на ПЛН

