Александр Козловский рассказал о предстоящем форуме в Пскове и итогах пятилетней работы «Единой России»

О предстоящем отчетном форуме и итогах работы партии «Единой России» рассказал депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Политкухня».
По словам Александра Козловского, отчетные мероприятия партии проходят по всей стране в формате больших форумов — как по федеральным округам, так и на региональном уровне. Псковское отделение также готовит свое мероприятие, которое состоится 16 апреля в «Простории» в Пскове.
Парламентарий отметил, что в программе форума будет отдельный блок, посвященный волонтерской работе, деятельности с молодежью и по партийным проектам.
Одним из главных достижений Александр Козловский считает улучшение качества жизни людей в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС), который был запущен при участии экс-губернатора Псковской области Андрея Турчака и нынешнего губернатора региона Михаила Ведерникова.
Отдельно парламентарий остановился на проекте газификации, который был инициирован «Единой Россией». Несмотря на то, что Псковская область географически расположена недалеко от Москвы и Санкт-Петербурга, по уровню газификации регион серьезно отставал от остальных территорий.
Говоря о партийных проектах в сфере спорта, Александр Козловский привел конкретные примеры. Благодаря поддержке «Единой России» в школах появились десятки секций по борьбе и единоборствам, а также современное оборудование — ковры, на которых дети могут тренироваться.
Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. В прямом эфире радиостанции уже состоялся круглый стол, а также вышел ряд программ с участием руководителей региональных отделений партий и председателя Избирательной комиссии Псковской области. Ранее на ПЛН был дан старт серии аналитических материалов, посвященных потенциалу и ресурсной обеспеченности ведущих политических партий.
