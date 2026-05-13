У «Единой России» более открытый формат подбора кандидатов на выборы – Алексей Севастьянов

Партия «Единая Россия» давно использует предварительное голосование по выбору кандидатов для участия в избирательных кампаниях, что делает ее более открытой и доступной для интересующихся политикой граждан. Об этом в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM) заявил депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов.

«Практически все делают одну и ту же подготовительную работу перед выборами. Такая же работа происходит и в "Единой России", формат только другой. Он у нас более доступный и открытый для граждан и для тех, кому интересна политика. Мы много лет идем через этап предварительного голосования, где каждый может подать свою кандидатуру, поэтому это более чем открытый процесс. Уже оттуда определятся те, кто будет представлять партию на выборах в Госдуму или в региональное Собрание. Прошли и региональные форумы, и форум сторонников "Есть результат!", там мы анализировали, что было сделано или не сделано. Сейчас мы на стадии формирования Народной программы, идет сбор предложений. Нам очень помогают и сторонники партии, и волонтерские движения, это для нас отчасти новшество. Очень активно волонтерское движение идет и с положительными результатами. Их мнение и видение должны быть услышаны. Рабочая обстановка», – сказал Алексей Севастьянов.

Отвечая на вопрос ведущего о том, почему на предварительное голосование не выдвинулся ряд действующих депутатов, в том числе имеющих большой опыт работы в региональном парламенте и занимающих руководящие посты в комитетах и фракции "Единой России", Алексей Севастьянов выразил сожаление по этому поводу.

«Действительно, есть такой факт, есть различные причины, но это решение каждого отдельно депутата. Мне тяжело комментировать их решение, но я бы хотел сказать, что отдельные депутаты говорили, и мне очень жаль, что они не продолжат работу. Их открытость и погруженность в заботы региона вызывает у меня глубокое уважение. Думаю, что они сохранят свою жизненную позицию, и потом они решат себя попробовать вновь на поле политических баталий», – добавил Алексей Севастьянов.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам.