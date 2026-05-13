«Лига женщин» и приезд Леонида Слуцкого: Антон Минаков рассказал о подготовке к выборам-2026

Планами по подготовке к предстоящим выборам в Государственную Думу и Законодательное Собрание Псковской области поделился в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM) депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков.

«Вчера в Москве проходила предзащита списков кандидатов от ЛДПР. Псковское региональное отделение свое видение списков представило. В ближайшее время будет принято решение руководства об утверждении списков, либо о внесении изменений. После этого мы начнем подготовку документов для регистрации кандидатов. Мы сейчас обсуждаем планы на выборы, планы большие. Мы уже договорились с сенатором о проведении мероприятия, я могу его сейчас анонсировать – это «Лига женщин», которое проводили в прошлом году. Планируется приезд известных партийцев, будем приглашать лидера партии Леонида Слуцкого, надеюсь, он приедет к нам в регион. Предварительно заручились поддержкой, чего скрывать, у него особое отношение к Псковской области, как он сам говорит, для него это место силы. С этим багажом мы выходим на предвыборную кампанию, предвидим много работы, большое количество поездок по региону и проведение интересных мероприятий, чтобы обратить на себя внимание избирателей, чтобы донести до них нашу программу», – сообщил Антон Минаков.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам.