 
Политика

«Лига женщин» и приезд Леонида Слуцкого: Антон Минаков рассказал о подготовке к выборам-2026

0

Планами по подготовке к предстоящим выборам в Государственную Думу и Законодательное Собрание Псковской области поделился в эфире программы «Политкухня» на ПЛН FM (102,6 FM) депутат Псковского областного Собрания, региональный координатор ЛДПР Антон Минаков.

«Вчера в Москве проходила предзащита списков кандидатов от ЛДПР. Псковское региональное отделение свое видение списков представило. В ближайшее время будет принято решение руководства об утверждении списков, либо о внесении изменений. После этого мы начнем подготовку документов для регистрации кандидатов. Мы сейчас обсуждаем планы на выборы, планы большие. Мы уже договорились с сенатором о проведении мероприятия, я могу его сейчас анонсировать – это «Лига женщин», которое проводили в прошлом году. Планируется приезд известных партийцев, будем приглашать лидера партии Леонида Слуцкого, надеюсь, он приедет к нам в регион. Предварительно заручились поддержкой, чего скрывать, у него особое отношение к Псковской области, как он сам говорит, для него это место силы. С этим багажом мы выходим на предвыборную кампанию, предвидим много работы, большое количество поездок по региону и проведение интересных мероприятий, чтобы обратить на себя внимание избирателей, чтобы донести до них нашу программу», – сообщил Антон Минаков.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Минаков Антон Александрович

Минаков Антон Александрович

Депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026