Отделение партии «Единая Россия» по Псковской области занимает 24 место в РФ по уровню поддержки населения

Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» занимает 24 место в РФ по уровню поддержки населения, сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).
Парламентарий отметил, что в Санкт-Петербурге этот показатель ниже. «Это уникальный случай, но мы тут работаем несколько иначе, думаю, это благодаря нашим однопартийцам», - заключил Александр Козловский.
Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. ПЛН остается единственным региональным СМИ, которое на своих площадках на системной основе освещает ход избирательных кампаний и дает возможность высказаться представителям всех политических сил.
Пресс-портреты