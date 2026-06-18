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Отделение партии «Единая Россия» по Псковской области занимает 24 место в РФ по уровню поддержки населения

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Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» занимает 24 место в РФ по уровню поддержки населения, сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Я могу сказать, что благодаря планомерной и ежедневной работе наших однопартийцев, взаимодействию с региональным правительством, работе губернатора рейтинги партии достаточно высокие, они выше, чем когда мы заходили в кампанию в 2021 году. В Псковской области сейчас более 50% по уровню поддержи избирателей, у области 24-е место по этому показателю среди всех регионов страны», - сказал Александр Козловский. 

Парламентарий отметил, что в Санкт-Петербурге этот показатель ниже. «Это уникальный случай, но мы тут работаем несколько иначе, думаю, это благодаря нашим однопартийцам», - заключил Александр Козловский. 

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут в сентябре 2026 года. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили новый проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. ПЛН остается единственным региональным СМИ, которое на своих площадках на системной основе освещает ход избирательных кампаний и дает возможность высказаться представителям всех политических сил.

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Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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Псковская Лента Новостей (ПЛН)

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