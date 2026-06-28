Объявлена пятерка лидеров списка «Единой России» в Госдуму 

Пятерку лидеров списка «Единой России» в Госдуму представил на съезде председатель партии Дмитрий Медведев, сообщает Telegram-канал ЕР.

Список возглавят министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, Герой России Владислав Головин, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и Герой России Евгений Поддубный.

Напомним, 28 июня в Москве проходит первый этап XXIII Съезда партии «Единая Россия» и совместное заседание Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета партии. Мероприятие посетил президент РФ Владимир Путин. На съезде утверждают списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы. Ранее кандидатуры определили жители страны в ходе предварительного голосования, в котором приняли участие более 10 миллионов избирателей.

Также на первом этапе Съезда продолжится обсуждение предложений в Народную программу, с которой партия пойдёт на выборы. Её окончательную версию примут на втором этапе в августе.

На съезд прибыла делегация Псковской области, она состоит из порядка 40 человек. Как отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, это наибольшее число представителей за время, которое он возглавляет региональное отделение ЕР.