Владимир Путин отметил заслуги «Единой России» за 25 лет существования

Президент России Владимир Путин напомнил отметил заслуги «Единой России» за 25-летнию историю существования партии. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Фото: пресс-служба «Единой России»

«Единая Россия в этом году отмечает 25-летний юбилей. За эти годы произошло много событий. Но главное – крепла сплоченность нашего народа. Россия может быть только сильной, самостоятельной державой. Или не будет никакой России», - отметил президент на съезде партии.

Напомним, что сегодня в Москве проходит первый этап съезда партии «Единая Россия». На нем партия утвердит списки кандидатов на выборы в Государственную Думу.