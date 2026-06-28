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Стало известно, кто представит партию «Родина» на выборах в Псковской области

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Кандидатом в депутаты Государственной Думы от партии «Родина» по одномандатному округу №150 (Псковская область) будет выдвинут руководитель областного отделения партии Павел Бикташев. Он также возглавит региональную группу кандидатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер реготделения партии. 

«По одномандатному 150-му округу (в Госдуму) выдвигаюсь я - Павел Бикташев. Также возглавлю региональную группу, а вторым номером идёт мой коллега Валерий Колтаков», - рассказал лидер реготделения партии.

Также он назвал лидеров федерального списка. 

«Федеральную тройку возглавят Александр Журавлев - председатель партии, Эдуард Басурин - бывший министр информации ДНР, а также Евгений Ивлев, это ветеран СВО, который посещал Псковскую область в 2021 году, обеспечивая визит Александра Журавлёва», - отметил Павел Бикташев. 

Выборы состоятся 18-20 сентября, будут выбирать депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области. 

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