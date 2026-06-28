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Михаил Ведерников и Антон Мороз включены в бюллетень для голосования по группе №39

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Кандидатуры губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и депутата Псковской городской Думы Антона Мороза на XXIII съезде «Единой России» включены в бюллетень для тайного голосования для определения кандидатов на выборы в Госдуму по группе №39, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

В группу №39 входят Псковская и Ленинградская области. В бюллетень включены губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, псковский губернатор Михаил Ведерников, депутат Госдумы Ольга Занко, депутат Псковской городской Думы Антон Мороз и бывший депутат Законодательного Собрания Ленинградской области Алексей Ломов.

Кандидатура депутата Государственной Думы от Псковской области, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского включена в бюллетень по одномандатному округу №150. 

Напомним, 28 июня в Москве проходит первый этап XXIII Съезда партии «Единая Россия» и совместное заседание Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета партии. Мероприятие посетил президент РФ Владимир Путин. На съезде утверждают списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы. Ранее кандидатуры определили жители страны в ходе предварительного голосования, в котором приняли участие более 10 миллионов избирателей.

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Пресс-портреты

Путин Владимир Владимирович

Путин Владимир Владимирович

Президент РФ

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

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