Михаил Ведерников и Антон Мороз включены в бюллетень для голосования по группе №39

Кандидатуры губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и депутата Псковской городской Думы Антона Мороза на XXIII съезде «Единой России» включены в бюллетень для тайного голосования для определения кандидатов на выборы в Госдуму по группе №39, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В группу №39 входят Псковская и Ленинградская области. В бюллетень включены губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, псковский губернатор Михаил Ведерников, депутат Госдумы Ольга Занко, депутат Псковской городской Думы Антон Мороз и бывший депутат Законодательного Собрания Ленинградской области Алексей Ломов.

Кандидатура депутата Государственной Думы от Псковской области, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского включена в бюллетень по одномандатному округу №150.

Напомним, 28 июня в Москве проходит первый этап XXIII Съезда партии «Единая Россия» и совместное заседание Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета партии. Мероприятие посетил президент РФ Владимир Путин. На съезде утверждают списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы. Ранее кандидатуры определили жители страны в ходе предварительного голосования, в котором приняли участие более 10 миллионов избирателей.